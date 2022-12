El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, conversó con CNN Chile tras la firma del Acuerdo por Chile que habilita un nuevo proceso constituyente. En ese contexto, fue consultado por la postura del Partido Republicano que confirmó su voto contra la reforma constitucional y advirtió que “republicanos tiene que hacerse la pregunta de si no quiere quedar en la misma posición que quedó el Partido Comunista en 2019″. “Todavía están a tiempo de reflexionar“, agregó. Por otro lado, el parlamentario abordó los dichos del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, sobre la no remuneración a los expertos que participen del proceso y señaló no compartir esta postura: “Si un académico tiene que suspender su trabajo (…) nadie puede creer que eso significa no ganar un sueldo”.