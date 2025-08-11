Ministra Vallejo acusa campañas sucias contra Boric y Matthei: “Se trata de quienes buscan dañar con mentiras y sospechas”

A juicio de la ministra, ambos casos no solo dañan la imagen de las personas afectadas, sino que también instalan sospechas infundadas que alteran la percepción ciudadana y envenenan el clima electoral.

En medio del intenso escenario electoral, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, alertó sobre la desinformación que está distorsionando la percepción pública de figuras clave de la política y advirtió que “hoy en día hay dos grandes campañas sucias” en el contexto actual.

Una de ellas apunta directamente al Presidente Gabriel Boric, intentando sembrar la duda mediante rumores infundados sobre un supuesto consumo de drogas.

Según Vallejo, esta ofensiva busca no solo “denostar la imagen del jefe de Estado, sino también generar una sospecha” persistente e injusta.

Los ichos de la secretaria de Estado aluden a la publicación del mandatario, en la que hizo públicos resultados negativos en un examen antidrogas, buscando transparentar la situación.

No obstante, la vocera aseguró que la mentira sigue circulando.

La campaña sucia contra Matthei

La otra campaña se enfoca en la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, atribuyéndole falsamente síntomas de Alzheimer.

Estas acciones fueron denunciadas por la exalcaldesa, quien incluso anunció sus intenciones de presentar una querella en contra de los responsables de las burlas, no obstante, se retractó hace un par de semana.

“Se trata de quienes buscan dañar con mentiras, engaños y sospechas”, afirmó la ministra Vallejo, subrayando que ambos casos representan lo que ella definió como “campañas sucias” dentro del debate público.

Frente a ello, Vallejo instó a enfrentar estos ataques con claridad y sin ambigüedad.