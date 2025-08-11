Parlamentarias: Carter afirma que sería “un suicidio” que Republicanos y Chile Vamos no lleguen a un acuerdo por pactos por omisión

El exalcalde de La Florida y aspirante al Senado por la Región de La Araucanía, Rodolfo Carter, afirmó en CNN Prime que “dos listas permiten llegar a una mayor cantidad de electores” y subrayó la importancia de alcanzar un pacto por omisión entre Chile Vamos y Cambio por Chile, coalición que agrupa al Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario.

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, analizó en CNN Prime la discusión sobre los pactos parlamentarios y la convivencia política entre Chile Vamos y “Cambio por Chile”, coalición integrada por el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si están cerca o lejos de lograr pactos por omisión —considerando que no habrá lista única en la oposición—, Carter sostuvo: “Dos listas permiten llegar a una mayor cantidad de electores. Eso no implica que no podamos llegar a acuerdos con Chile Vamos en determinadas zonas, particularmente en las elecciones senatoriales binominales, como en Iquique, Atacama o Aysén. Tenemos que ponernos de acuerdo para potenciar en conjunto los resultados de la oposición; en el resto competiremos, y donde sea necesario afinaremos estrategias para obtener mejores resultados”.

El aspirante al Senado por la Región de La Araucanía agregó: “No tengo duda de que vamos a llegar a un acuerdo en un pacto por omisión. Cualquiera de los candidatos de la oposición que gane la próxima elección presidencial —en particular José Antonio, que está en la mejor posición en las encuestas— necesita un Parlamento para gobernar. Sería un suicidio no alcanzar un acuerdo en las circunscripciones binominales, donde se eligen dos senadores, para asegurar al menos uno para la oposición. No tengo ninguna duda de que llegaremos a ese acuerdo”.

Lee también:“Va a seguir bajando”: Squella dice que al día después que inscriban a Matthei “empieza la procesión hacia nuestra candidatura”

“Es muy probable”

Al preguntarle sobre si comparte la impresión del timonel de Republicanos, Arturo Squella, quien señaló en CNN Prime que “si inscriben a Evelyn Matthei, al día siguiente empieza la procesión hacia nuestra candidatura”, Carter respondió que se trata de una constatación de la práctica política, más que de un deseo. Recordó que algo similar ocurrió cuando Joaquín Lavín era candidato y bajó en las encuestas.

Aunque dijo no compartir esas prácticas, reconoció que, en este escenario electoral, “es muy probable que, si los números se mantienen, con un José Antonio muy despegado en la encuesta y con gran posibilidad de ser electo presidente, ese fenómeno ocurra”. Sin embargo, recalcó la importancia de actuar con lealtad hacia las candidaturas presidenciales, en este caso Chile Vamos hacia Matthei.

En caso de que se produzcan descuelgues y militantes busquen a Kast para apoyar sus campañas a la Cámara o al Senado, Carter concluyó: “Yo creo que el único candidato presidencial en el mundo que rechace una foto que le podría aportar votos, lo haría por un tema de coherencia”.