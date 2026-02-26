Reos se fugan de Juzgado de Colina y Expenitenciaria de Santiago | CNN Prime

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
Conduce: Matilde Burgos.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Matilde Burgos, revisamos las principales noticias de la jornada:
En Entrevista Prime, conversamos con el exembajador de Chile en China, Luis Schmidt, sobre la polémica por el proyecto del cable submarino con China Mobile. El experto señaló que “el cable en sí no es un problema, hay que estudiarlo. Ahora, hay preguntas como la siguiente: ¿Chile está capacitado para resolver los problemas de captura de datos o de poca transparencia del gobierno de China?”.
