Programas completos cnn prime

Reos se fugan de Juzgado de Colina y Expenitenciaria de Santiago | CNN Prime

Por CNN Chile

26.02.2026 / 14:16

Conduce: Matilde Burgos.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Matilde Burgos, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • El presidente Gabriel Boric respaldó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, luego de que Estados Unidos aplicara sanciones en contra de él por la polémica del cable submarino entre China y Chile.
  • Avanza el desalojo y la demolición de la “toma dignidad”; el operativo durará hasta el viernes de esta semana.
  • El presidente de Estados Unidos rompió un récord al dar el discurso más largo de la historia.
  • Un reo se fugó esposado desde el Juzgado de Garantía de Colina.
  • Autoridades reportaron la fuga de al menos dos reos de la expenitenciaria de Santiago.

En Entrevista Prime, conversamos con el exembajador de Chile en China, Luis Schmidt, sobre la polémica por el proyecto del cable submarino con China Mobile. El experto señaló que “el cable en sí no es un problema, hay que estudiarlo. Ahora, hay preguntas como la siguiente: ¿Chile está capacitado para resolver los problemas de captura de datos o de poca transparencia del gobierno de China?”.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Programas completos Reos se fugan de Juzgado de Colina y Expenitenciaria de Santiago | CNN Prime
Marathon: La última bala de PlayStation para sumarse al tren de los shooters de extracción
José Antonio Kast solicita reunión con el Presidente Boric por proyecto de cable submarino: “Las relaciones internacionales son importantes”
Jonas Brothers anuncia su regreso a Chile: Revisa cuándo es la venta de entradas, precios y más
Presidente Boric envía mensaje: “La política internacional debe tener continuidad; debemos aprender de lo que se hizo antes”
Justicia ordena a centro de formación técnica devolver más de $40 millones de dinero presupuestado para becas