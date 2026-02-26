Reos se fugan de Juzgado de Colina y Expenitenciaria de Santiago | CNN Prime

Conduce: Matilde Burgos.

El presidente Gabriel Boric respaldó al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz , luego de que Estados Unidos aplicara sanciones en contra de él por la polémica del cable submarino entre China y Chile.

En Entrevista Prime, conversamos con el exembajador de Chile en China, Luis Schmidt, sobre la polémica por el proyecto del cable submarino con China Mobile. El experto señaló que “el cable en sí no es un problema, hay que estudiarlo. Ahora, hay preguntas como la siguiente: ¿Chile está capacitado para resolver los problemas de captura de datos o de poca transparencia del gobierno de China?”.