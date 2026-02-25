Polémica por cable submarino: Gobierno niega ocultar información del proyecto | CNN Prime

Programas completos cnn prime

Por CNN Chile

25.02.2026 / 14:57

Conduce: Matilde Burgos.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Matilde Burgos, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • El Gobierno negó que ocultó información del cable submarino entre Chile y China, luego de que se reveló que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto que otorgó la concesión del proyecto.
  • El gasto en licencias médicas bajó US$675 millones.
  • Durante la noche del martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó su segunda cuenta pública.
  • Adolescente fue atacado a balazos en la comuna de Cerrillos; posteriormente se reveló que la víctima tiene órdenes de detención pendientes.

En Entrevista Prime, conversamos con el diputado del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, respecto a la sanción de Estados Unidos a tres funcionarios del gobierno chileno.

