Polémica por cable submarino: Gobierno niega ocultar información del proyecto | CNN Prime
Por CNN Chile
25.02.2026 / 14:57
Conduce: Matilde Burgos.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Matilde Burgos, revisamos las principales noticias de la jornada:
- El Gobierno negó que ocultó información del cable submarino entre Chile y China, luego de que se reveló que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto que otorgó la concesión del proyecto.
- El gasto en licencias médicas bajó US$675 millones.
- Durante la noche del martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó su segunda cuenta pública.
- Adolescente fue atacado a balazos en la comuna de Cerrillos; posteriormente se reveló que la víctima tiene órdenes de detención pendientes.
En Entrevista Prime, conversamos con el diputado del Partido Comunista (PC), Boris Barrera, respecto a la sanción de Estados Unidos a tres funcionarios del gobierno chileno.