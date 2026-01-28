Profesora chilena radicada en Minnesota sobre tensión por redadas migratorias de Trump: “Estamos viviendo con mucho temor”

Conduce: Alicia Contreras.

En un nuevo capítulo de Conexión Global Prime, conversamos sobre el aumento de la tensión en Estados Unidos por las redadas migratorias de Donald Trump, especialmente tras la muerte de Alex Pretti, la que se suma a la de Renee Nicole Good.

Además, en esta edición, conversamos con Rayén Inostroza, profesora y emprendedora chilena radicada en Minnesota, sobre la crítica situación en dicho estado. “Es un desafío, es algo que como estado no ha ocurrido en muchos años, es algo a lo que la gente no está acostumbrada”.

“Estamos viviendo mucho temor; nuestras rutinas y la forma en cómo vivimos cada día están cambiando. Hay cosas que estamos evitando, como salir a la calle, estar en lugares públicos, ir al supermercado, y ahí el apoyo de las personas estadounidenses que están en contra de todo esto que está ocurriendo ha sido invaluable”, agregó.

Detalló que “hay personas estadounidenses que se están organizando para poder hacer las compras de las personas inmigrantes que no pueden salir de sus casas, que se están ofreciendo para poder llevar a los niños a las escuelas. Toda la comunidad está tratando de ayudarse para poder salir adelante y enfrentar esta situación“.

Mira el programa completo