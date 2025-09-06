Presidente Gabriel Boric condenó campaña de desinformación: “Son prácticas que socavan la democracia” | CNN Prime
Por CNN Chile
06.09.2025 / 11:19
{"multiple":false,"video":{"key":"grpUWqk5cFhbK","duration":"01:21:38","type":"video","download":""}}
Conduce: Felipe Hernández.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las noticias más importantes de la jornada:
- El Presidente Gabriel Boric llamó a realizar una campaña “en buena lid” y sin caer en la desinformación, advirtiendo que esta práctica “socava la democracia”.
- En un mes más, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolverá la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego en el denominado Caso ProCultura. La autoridad es investigada por un presunto fraude al fisco tras la firma de un millonario convenio con la fundación.
- En el ámbito internacional, Donald Trump firmó una orden que rebautiza el nombre del “Departamento de Defensa” como “Departamento de Guerra”, en un guiño a la denominación que tuvo esta cartera hasta 1947.