Leonor Varela acaba de lanzar Ir al cielo y volver, un libro donde cuenta el proceso que vivió con su hijo Matteo, quien murió en 2018 a causa de una enfermedad degenerativa llamada leucodistrofia. El libro le tomó dos años y contó que surgió de “un impulso completamente personal” y que fue “para poder procesar las cosas”. Junto a esto, la actriz dijo que el proceso fue de cierta manera terapéutico, ya que “ayuda a sacar las cosas de adentro, sacar emociones, pensamientos, porque al ser una experiencia tan aislante, la discapacidad aísla mucho a los padres, porque muy poca gente te entiende”. También comentó que “me di cuenta que había mucho valor en compartir desde la vulnerabilidad y lo personal la historia, porque puedes inspirar”. Finalmente, concluyó “es inimaginable que se te muera un hijo, no es natural, no es normal y no va estar nunca bien que eso suceda y nunca va a dejar de doler”.