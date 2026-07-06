UEFA cuestiona inédito fallo por Balogun en el Mundial: “La integridad del juego está en riesgo”

La UEFA emitió un duro comunicado contra la decisión disciplinaria relacionada con el jugador Folarin Balogun, luego de que se suspendiera por un período probatorio de un año la aplicación de la sanción automática de un partido tras la tarjeta roja que recibió en el Mundial.

El organismo europeo calificó la resolución como un hecho “inédito, incomprensible e injustificable” y advirtió que el fallo puede afectar la credibilidad de la competencia.

“La decisión de ayer de suspender por un período probatorio de un año la implementación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”, señaló la UEFA.

En su declaración, la UEFA sostuvo que el fútbol, como cualquier deporte, se sostiene sobre reglas que permiten una competencia justa, honesta y transparente.

El organismo planteó que algunas normas pueden estar abiertas a interpretación, pero afirmó que este caso no corresponde a una de ellas.

“Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para entrar en vigor”, indicó.

Según la UEFA, se trata de un principio incorporado en los reglamentos y que no puede quedar sujeto a excepciones, menos aún durante el desarrollo de un torneo.

El organismo europeo también apuntó a que otros jugadores en situaciones similares sí cumplieron regularmente sus sanciones durante la misma competencia.

Por ello, advirtió que la decisión en el caso de Balogun genera un precedente para el resto del torneo, ya que situaciones similares podrían exigir el mismo trato.

“Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en riesgo y la credibilidad de una competencia se ve socavada”, señaló la entidad.

“La credibilidad de una competencia se ve socavada”

La UEFA sostuvo que el fútbol es el deporte más querido del mundo porque se juega bajo las mismas leyes en todas partes.

En esa línea, advirtió que un torneo no es un evento aislado y que, si se trata de una Copa del Mundo, sus decisiones pueden tener consecuencias positivas o negativas para el juego en general.

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable”, cerró el comunicado.