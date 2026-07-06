Declaran alerta ambiental en la Región Metropolitana: Revisa las restricciones para este 6 de julio

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este lunes 6 de julio en la RM, debido a “condiciones adversas de ventilación previstas para la cuenca de Santiago”.

La medida es de carácter preventivo y busca resguardar la salud de los habitantes de la Región Metropolitana.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para esta jornada se prevé una mínima de 0° C y una temperatura máxima de 22° C.

En ese sentido, las autoridades llamaron a la ciudadanía a respetar las medidas que aplican durante la alerta y a “considerar su condición de salud al momento de salir de casa o si va a realizar alguna actividad física cuando se registran elevados índices de contaminación”.

Alerta ambiental: Medidas para este lunes 6 de julio

Durante la alerta ambiental rige la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana.

Dicha medida será fiscalizada por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana junto a los municipios y Carabineros.

Asimismo, se fiscalizarán las quemas agrícolas, que están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la región.

En cuanto a la restricción vehicular, el calendario para este lunes 6 de julio es el siguiente:

Automóviles:

Con Sello Verde: 8-9 (Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto)

Sin Sello Verde: 6-7-8-9

Fuera del Anillo Américo Vespucio en la Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto).

Motocicletas:

Patentes terminadas en 8-9 (Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto)

Transporte de carga (incluye camionetas): (Interior Anillo Américo Vespucio)