Declaran alerta ambiental en la Región Metropolitana: Revisa las restricciones para este 6 de julio

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este lunes 6 de julio en la RM, debido a “condiciones adversas de ventilación previstas para la cuenca de Santiago”.
La medida es de carácter preventivo y busca resguardar la salud de los habitantes de la Región Metropolitana.
Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para esta jornada se prevé una mínima de 0° C y una temperatura máxima de 22° C.
En ese sentido, las autoridades llamaron a la ciudadanía a respetar las medidas que aplican durante la alerta y a “considerar su condición de salud al momento de salir de casa o si va a realizar alguna actividad física cuando se registran elevados índices de contaminación”.
Alerta ambiental: Medidas para este lunes 6 de julio
Durante la alerta ambiental rige la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana.
Dicha medida será fiscalizada por la Seremi de Salud de la Región Metropolitana junto a los municipios y Carabineros.
Asimismo, se fiscalizarán las quemas agrícolas, que están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la región.
En cuanto a la restricción vehicular, el calendario para este lunes 6 de julio es el siguiente:
Automóviles:
- Con Sello Verde: 8-9 (Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto)
- Sin Sello Verde: 6-7-8-9
Fuera del Anillo Américo Vespucio en la Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto).
Motocicletas:
- Patentes terminadas en 8-9 (Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto)
Transporte de carga (incluye camionetas): (Interior Anillo Américo Vespucio)
- Con Sello Verde: No hay
- Sin Sello Verde: 6-7-8-9
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