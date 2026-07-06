Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026: hora y dónde ver

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa.

El anfitrión buscará seguir en carrera en su propia casa ante un rival europeo que viene de superar una exigente llave en la ronda anterior.

A qué hora juega Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026

El partido entre Estados Unidos y Bélgica está programado para este lunes 6 de julio, a las 20:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Seattle Stadium, también conocido como Lumen Field, en Seattle, Estados Unidos.

El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al vencedor del cruce entre Portugal y España.

Dónde ver Estados Unidos vs. Bélgica en vivo

El duelo entre Estados Unidos y Bélgica será transmitido en Chile por DSports, señal disponible para clientes de DirecTV.

El partido también podrá seguirse por streaming a través de DGO, Paramount+ y DAZN.