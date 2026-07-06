Previo a cumbre clave de la OTAN: Capital de Ucrania sufre mortífero ataque ruso

(CNN) — La capital de Ucrania, Kiev, fue objeto de un mortífero ataque ruso a primera hora de la mañana de este lunes, en vísperas de una cumbre clave de la OTAN en Turquía a la que el presidente de EE. UU., Donald Trump, planea asistir.

Explosiones inmensas e incendiarias iluminaron el cielo nocturno mientras misiles balísticos y drones golpeaban partes de la ciudad, matando al menos a 15 personas allí y tres en la región circundante y dejando decenas de heridos, según informaron las autoridades municipales.

Los edificios residenciales resultaron gravemente dañados en el ataque, dejando a personas atrapadas en bloques de apartamentos de varios pisos, mientras se veían autos ardiendo en las calles de la ciudad.

Hubo “destrucción y daños” en cuatro distritos de la ciudad, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, y agregó que el distrito de Podilsky fue el más afectado.

Los rescatistas evacuaron a los residentes, incluidos niños, de los pisos superiores de un edificio dañado en el distrito temprano este lunes, mientras muchos en la capital pasan horas en refugios antiaéreos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había advertido solo unas horas antes de que Moscú estaba “preparando un nuevo ataque masivo”, y la nueva ofensiva se produce apenas días después de que un feroz ataque ruso en Kiev matara a 30 personas el pasado jueves, el tercer ataque más mortífero contra la capital desde que comenzó la guerra.

“Esto es típico de Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara”, dijo Zelensky el domingo en una publicación en X antes del ataque.

Los edificios residenciales en el distrito Darnytskyi, en el sureste de Kiev, una zona de la ciudad que sufrió daños significativos el jueves, resultaron gravemente dañados en los ataques de este lunes y estaban siendo evacuados, según informó el alcalde. Un video geolocalizado por CNN mostró una gran explosión y varios edificios de apartamentos de gran altura en llamas tras ser alcanzados.

La letalidad de los ataques rusos a Kiev en la última semana muestra el desafío que enfrenta Ucrania para proteger su capital mientras Rusia innova e intensifica sus ataques.

Ninguno de los misiles balísticos lanzados contra Ucrania este lunes fue derribado por las defensas aéreas, según datos de su fuerza aérea, que informó que 29 misiles balísticos y 18 drones de ataque impactaron en 34 lugares en todo el país. Más de 350 drones y 66 misiles fueron lanzados hacia Ucrania, siendo Kiev el principal objetivo, según indicó.

Los ataques de este lunes provocaron cortes de energía en muchas regiones de Ucrania, incluidas Kiev, Sumy, Járkiv y Dnipropetrovsk, según la agencia de transmisión eléctrica del país.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había utilizado “armas de alta precisión y largo alcance” para atacar instalaciones militar-industriales y sitios de combustible y energía en Kiev este lunes. Señaló que los ataques fueron en respuesta a ataques ucranianos contra infraestructura civil en territorio ruso.

La guerra en el centro de atención en la cumbre de la OTAN

La guerra de Rusia en Ucrania será el telón de fondo de la cumbre de la OTAN esta semana en Turquía, donde Trump se reunirá con Zelensky. Ambos hablaron por teléfono el sábado.

Trump volvió a ofrecer su ayuda para poner fin a la guerra el domingo durante una llamada de casi 90 minutos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

El presidente de Estados Unidos había prometido resolver la guerra dentro de las 24 horas de volver a asumir el cargo, pero, a más de 500 días de su segundo mandato, la administración Trump aún no ha encontrado un camino hacia la paz entre los vecinos, pese a múltiples intentos.

Antes de la cumbre, Zelensky está utilizando los ataques contra Kiev para renovar su pedido a los aliados de que suministren misiles para los sistemas Patriot a Ucrania.

“El suministro insuficiente de misiles interceptores” fue la razón por la que Ucrania no pudo derribar ningún misil balístico en el ataque de este lunes, dijo Zelensky en un comunicado.

“Es de importancia crítica que el mundo –en primer lugar Estados Unidos y nuestros socios europeos– salga de la Cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo a nuestra defensa aérea”, sostuvo.

“Mientras los misiles Patriot permanezcan en los arsenales de nuestros aliados, Rusia solo se sentirá alentada a seguir ‘arrasando’ edificios residenciales”, añadió.

Zelensky considera que los Patriots son clave para derribar el arsenal de Rusia, que ha incluido misiles balísticos, municiones merodeadoras y los drones propulsados por reactores.

Las versiones más recientes de los interceptores Patriot son capaces de enfrentar misiles balísticos entrantes de corto alcance, misiles de crucero y drones a altitudes de hasta 15 kilómetros y a distancias de hasta 35 kilómetros.

Las versiones más recientes de los interceptores Patriot son capaces de enfrentarse a misiles balísticos de corto alcance, misiles de crucero y drones entrantes a altitudes de hasta 15 kilómetros y distancias de hasta 35 kilómetros.

Se utilizaron UAV Geran-4 tanto en el ataque de este lunes como en el del jueves pasado.

Las fuerzas rusas han intensificado sus esfuerzos para tomar el control de una mayor parte de la región oriental ucraniana de Donetsk, un objetivo clave para el Kremlin, y las ciudades ucranianas se enfrentan a ataques casi diarios de drones y misiles de Moscú.

Ucrania, por su parte, también intensificó recientemente los ataques con misiles y drones contra infraestructuras clave en el interior del territorio ruso, incluidas refinerías de petróleo, puertos y fábricas militares. Rusia derribó 519 drones ucranianos lanzados hacia su territorio durante la noche del domingo a este lunes, informó la agencia estatal de noticias TASS.