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Deuda de Codelco creció más de lo que aumentaron sus aportes al fisco en últimos años, según un informe encargado por Bernardo Fontaine

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Deuda de Codelco creció más de lo que aumentaron sus aportes al fisco en últimos años, según un informe encargado por Bernardo Fontaine

Un informe financiero de Codelco, solicitado por el directorio que recientemente encabeza Bernardo Fontaine, reveló que la deuda bruta de la cuprífera estatal aumentó un 50% entre 2022 y 2025, cerrando el periodo en US$ 26.328 millones.

Según lo informado por Diario Financiero, el documento indica que los aportes al Fisco por US$ 7.039 millones se financiaron mediante la adquisición de nuevos pasivos por US$ 8.734 millones, debido a una menor producción y al alza de costos operacionales en Chile.

En este cuatrienio, las utilidades acumuladas sumaron US$ 626 millones —excluyendo el litio—, lo que implica que el endeudamiento superó en 14 veces las ganancias del periodo, registrando pérdidas por US$ 375 millones en 2023.

La crisis ocurrió pese a que el precio promedio del cobre subió 30%, promediando US$ 4,13 la libra. Sin embargo, la producción anual cayó 16% y los gastos escalaron 42%, absorbiendo el 73% de los ingresos de caja en 2025.

El informe fue solicitado por Fontaine -recientemente nombrado por el Presidente José Antonio Kast- luego de las duras críticas que emitió sobre el expresidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco.

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