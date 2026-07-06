George Clooney será reconocido con el León de Oro honorífico en el Festival de Venecia por su carrera en el cine

George Clooney será reconocido con el León de Oro a la trayectoria en la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los certámenes cinematográficos más importantes del mundo.

El anuncio fue realizado este lunes por La Bienal de Venecia, que informó que el premio será entregado al actor, director y productor estadounidense durante la próxima edición del festival, programada entre el 2 y el 12 de septiembre de 2026.

La decisión fue adoptada por el directorio de la Bienal, a partir de la recomendación del director artístico del certamen, Alberto Barbera.

Clooney, por su parte, agradeció el reconocimiento a través de una declaración difundida por la organización. “He tenido tantos momentos extraordinarios en Venecia. Este festival es, sin duda, mi favorito y recibir el León de Oro es un tremendo honor. También probablemente significa que estoy viejo, pero lo acepto”, señaló el actor.

La distinción reconoce una carrera desarrollada en distintas áreas de la industria audiovisual. Clooney alcanzó popularidad internacional en la década de 1990 con la serie “ER” y luego consolidó una trayectoria cinematográfica con títulos como “Ocean’s Eleven”, “Michael Clayton”, “Syriana”, “Gravity” y “The Descendants”. También ha dirigido películas como “Good Night, and Good Luck”, “The Ides of March” y “Suburbicon”.

La relación de Clooney con Venecia se remonta a fines de los años 90. Su primera aparición en el festival fue en 1998 con “Out of Sight”. Desde entonces, volvió en varias ocasiones como actor y director.

Entre sus presentaciones en la Mostra figuran “Good Night, and Good Luck”, “The Ides of March”, “Suburbicon”, “Gravity”, “Michael Clayton”, “Burn After Reading” y “Wolfs”, película que protagonizó junto a Brad Pitt y que tuvo su estreno mundial en Venecia en 2024.

Barbera destacó el carácter múltiple de su trabajo. “En su triple capacidad como actor, director y productor, George Clooney es un artista completo y carismático, apasionado y original”, afirmó el director artístico del festival. También sostuvo que su trayectoria representa “una de las parábolas más luminosas del cine contemporáneo”.

El León de Oro a la trayectoria es un premio honorífico que la Mostra entrega a figuras del cine por su aporte artístico y profesional. A diferencia del León de Oro principal, que distingue a la mejor película de la competencia oficial, este reconocimiento se enfoca en figuras consolidadas dentro de la industria.

La edición 83 del Festival de Venecia revelará su programación completa más adelante en julio. El certamen se realizará en el Lido de Venecia y volverá a funcionar como una de las principales plataformas de lanzamiento para películas europeas, estadounidenses e internacionales de cara a la temporada de premios.