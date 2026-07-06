Comisión de la Cámara revisará proyecto sobre Registro de Vándalos: Ministros Alvarado y Arrau están invitados

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados continuará con la discusión del proyecto que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.
La instancia está programada para las 14:50 horas de este lunes y están invitados el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el titular de Seguridad, Martín Arrau.
Cabe recordar que la iniciativa fue anunciada por el presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública del 1 de junio. El Registro de Vándalos tiene como objetivo “consolidar información de condenas y sanciones por actos que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes”.
Las sanciones establecen la imposibilidad de asistir a eventos deportivos, inscribir propiedades, recibir beneficios estatales, entre otros.
También crea un registro público que estaría a cargo del Registro Civil.
¿Qué acciones se incluirían como delitos e incivilidades? De acuerdo a lo detallado por el Gobierno, se buscaría incluir como delitos:
- Atentados contra carabineros y personal de los servicios de salud
- Retención del transporte público
- Tráfico de estupefacientes
- Daño a monumentos nacionales
Y se propone calificar de incivilidades conductas como:
- Venta ilegal de alcohol
- Consumo de drogas en la vía pública
- Rayados sin autorización a la propiedad pública y privada
- Destrucción de equipamiento comunitario
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