Comisión de la Cámara revisará proyecto sobre Registro de Vándalos: Ministros Alvarado y Arrau están invitados

La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados continuará con la discusión del proyecto que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.

La instancia está programada para las 14:50 horas de este lunes y están invitados el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el titular de Seguridad, Martín Arrau.

Cabe recordar que la iniciativa fue anunciada por el presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública del 1 de junio. El Registro de Vándalos tiene como objetivo “consolidar información de condenas y sanciones por actos que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes”.

Las sanciones establecen la imposibilidad de asistir a eventos deportivos, inscribir propiedades, recibir beneficios estatales, entre otros.

También crea un registro público que estaría a cargo del Registro Civil.

¿Qué acciones se incluirían como delitos e incivilidades? De acuerdo a lo detallado por el Gobierno, se buscaría incluir como delitos:

Atentados contra carabineros y personal de los servicios de salud

Retención del transporte público

Tráfico de estupefacientes

Daño a monumentos nacionales

Y se propone calificar de incivilidades conductas como: