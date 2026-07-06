Mundial 2026: Insólita caída de Henderson en medio de celebración de Inglaterra lo mantiene hospitalizado

En medio de los festejos ingleses por pasar a cuartos de final, uno de sus jugadores sufrió una insólita caída.

En un partido que se atrasó una hora por tormenta eléctrica, y que tuvo un expulsado y dos penales, Inglaterra venció al coanfitrión México y se instaló en la siguiente fase del Mundial 2026.

Minutos después del triunfo, los jugadores se acercaron hasta su afición para cantar la ya clásica “Wonderwall” de Oasis, canción con la que han coronado sus duelos durante la Copa.

Fue en ese momento que Jordan Henderson quiso acercarse a sus compañeros y unirse a la celebración.

Sin embargo, al saltar uno de los carteles publicitarios del estadio, el jugador de 36 años sufrió una caída y quedó con una lesión en una de sus muñecas.

El técnico Thomas Tuchel confirmó que el centrocampista se encuentra hospitalizado y se perderá lo que resta de la Copa del Mundo.

“Se lesionó la muñeca y actualmente se encuentra en el hospital”, dijo, añadiendo que se trata de “una lesión bastante grave”.

“No me parece bien que Jordan ya no esté con nosotros esta noche. Desconozco el procedimiento que se está siguiendo; solo cumplí con mis obligaciones con los medios y el médico me dijo que está en el hospital”, declaró el DT alemán.

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