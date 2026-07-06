El socio externo que tensiona a La Moneda: Las esquirlas de la entrevista a Johannes Kaiser que hoy incomodan al oficialismo

Johannes Kaiser no está dentro del Gobierno, pero sus palabras volvieron a moverse como si tuvieran domicilio en La Moneda.

Desde la vereda que el Partido Nacional Libertario define como una “oposición amistosa”, el excandidato presidencial abrió un nuevo flanco en la derecha y obligó al oficialismo a responder una pregunta incómoda: cuánto margen puede tener un socio externo para marcarle el paso al Ejecutivo.

La tensión se instaló luego de una entrevista con La Tercera, en la que Kaiser sostuvo que el presidente José Antonio Kast “no puede prescindir de Chile Vamos”, aunque advirtió que una cosa distinta es permitir que ese sector “establezca el ritmo” del Gobierno.

La frase cayó sobre un oficialismo que venía de una semana áspera, marcada por el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y por los reproches cruzados entre Chile Vamos, Republicanos y libertarios.

El emplazamiento de Cruz-Coke

Uno de los primeros en acusar recibo fue el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien emplazó al PNL a definir su posición frente al Gobierno.

En conversación con Estado Nacional, el parlamentario sostuvo que la colectividad liderada por Kaiser no puede mantenerse fuera de la administración para cuestionarla y, al mismo tiempo, intentar influir en sus decisiones.

“No se puede tener chicha y chancho. Acá no puede ser oposición y al mismo tiempo querer ser parte del Gobierno”, afirmó Cruz-Coke.

El timonel de Evópoli agregó que el PNL “debiera optar” por entrar al Gobierno e insistió en que “tienen que tomar una opción”.

Kaiser rechaza entrar al Gobierno

La respuesta de Kaiser llegó a través de su programa de streaming, donde descartó sumarse formalmente a la administración de Kast.

“Tenemos diferencias políticas tan importantes que impiden que entremos al Gobierno. ¿Para qué vamos a entrar al Gobierno? ¿Hacer qué?”, señaló el líder libertario.

Kaiser sostuvo que su partido busca colaborar con el Ejecutivo en aquellas materias donde existen coincidencias, pero rechazó integrarse al Gobierno si eso implica perder capacidad de presión política.

“Tratamos de ayudarlos para avanzar en ciertas cosas que nosotros tenemos cuestiones en común, pero para neutralizarnos… No somos de ayer”, afirmó.

Luego apuntó directamente a Cruz-Coke y a quienes, según dijo, creen que la entrada del PNL al Gobierno reduciría su incomodidad política.

“El senador Cruz-Coke cree, y otros por lo visto creen, que si entramos al Gobierno dejamos de ser incómodos. Probablemente, pues somos gente honesta, somos gente leal. Entonces probablemente dejaríamos de ser tan incómodos. Pero no le haríamos ningún servicio al país”, planteó.

Squella toma distancia

Desde el Partido Republicano este lunes, su presidente, Arturo Squella, evitó quedar atrapado en la disyuntiva entre Chile Vamos y los libertarios.

En entrevista con Radio 13C, Squella reconoció que existe una buena relación legislativa con el PNL, pero marcó distancia de la idea de escoger entre esa colectividad y los partidos que integran formalmente el Gobierno.

“No estoy de acuerdo en que me tenga que hacer elegir”, afirmó.

El timonel republicano sostuvo que con Chile Vamos existen matices, pero también una relación de trabajo dentro del oficialismo. “Esta lógica de con el uno sí, con el otro no, no existe”, señaló.

Además, tomó distancia de otro punto planteado por Kaiser, relativo a la forma en que el Gobierno debe relacionarse con la oposición.

“Nosotros sí queremos que se converse, sí queremos que se sumen. No somos de la idea de que en la política se avanza en función de que los otros desaparezcan”, afirmó Squella.