Ministro Arrau entrega balance: Disminución de 13% en homicidios y alza en delitos relacionados con drogas y armas

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó este lunes un balance de homicidios y delitos vinculados a drogas y armas.

Los datos corresponden a los resultados del informe integrado del Comité Policial, realizado por el Departamento de Análisis Criminal de la Subsecretaría de Seguridad.

En concreto, entre el 1 de enero y el 28 de junio se han registrado 442 homicidios. En las mismas fechas del año pasado la cifra fue de 508.

En la instancia, el secretario de Estado afirmó que “queda un largo camino por recorrer para llegar a los niveles que tenía este país hace 10 años”.

“Cuando vemos que los homicidios en lo que va del año han tenido una baja de un 13% respecto del año pasado, son 66 familias menos que tuvieron que lamentar un deceso”, sostuvo, según consigna La Tercera.

Arrau aseveró que se continuará trabajando con planes focalizados en cada región y comuna.

Por otro lado, los delitos vinculados a drogas y armas tuvieron un incremento de 19,9% y 14,7%, respectivamente.

En cuanto a secuestros, de acuerdo a información de la Policía de Investigaciones (PDI), este año se han reportado 43 casos.

La mayoría han sido de carácter extorsivo, con 53% del total.

Mientras que Carabineros ha informado sobre 163 casos. El ministro de Seguridad explicó que las instituciones trabajan con sistemas de medición distintos y que se harán acciones para unir los métodos.