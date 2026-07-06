Presentan Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones: ¿Cómo funcionará?

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón Otero, encabezó la presentación del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC).

La herramienta permitirá comenzar con el cobro automático de las cotizaciones previsionales impagas por parte de los empleadores.

A partir de la quincena de julio, las empresas que estén con deuda comenzarán a recibir notificaciones.

Desde la Subsecretaría detallaron que el SUCC “busca hacer más eficiente la recuperación de cotizaciones previsionales impagas mediante una gestión coordinada entre las instituciones participantes. Hasta ahora, cuando un empleador mantenía deudas previsionales, cada AFP debía realizar acciones de cobranza por separado”.

Así, con el nuevo sistema “se fortalece la coordinación institucional, permitiendo un proceso más ordenado, trazable y eficiente para recuperar recursos que pertenecen a las personas”.

La subsecretaria comentó que el SUCC “permite proteger mejor los ahorros previsionales de las personas” y que “representa precisamente el esfuerzo por fortalecer la seguridad social mediante una mejor coordinación entre las instituciones y recuperar recursos que pertenecen a las y los trabajadores y que impactan directamente en sus futuras pensiones”.

El sistema tendrá dos etapas. La primera será prejudicial y estará a cargo de la Tesorería General de la República, y la segunda, con un proceso judicial.

Lo que se busca es saldar las deudas impagas con trabajadores y aumentar sus fondos de pensiones, en el marco de la implementación de la reforma previsional.

Los empleados no deberán realizar ningún trámite ni gestión adicional para que el sistema comience a operar. Tampoco implica un cobro extra.