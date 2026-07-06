Mundial 2026: Federación belga anuncia que impugnará participación de Balogun tras no recibir “ninguna explicación” de la FIFA

(EFE) – La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) no ha recibido “ninguna decisión o explicación” por parte de la FIFA por el indulto al delantero estadounidense Folarin Balogun y ha decidido en consecuencia impugnar la participación del jugador en el partido de octavos de final del Mundial previsto para hoy, lunes.

“Por el momento, la RBFA no ha recibido aún ninguna decisión o explicación de parte de la FIFA sobre este asunto. Por tanto no tiene otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido“, explica el organismo en un comunicado.

La Federación belga desmiente que iniciara un recurso y señala que, tras conocer la decisión del Comité Disciplinario, envió una carta a la FIFA para reclamar una “copia” de la misma y una explicación del proceso que se había seguido para levantar la suspensión al delantero, sancionado con una tarjeta roja en el partido anterior.

La FIFA decidió este domingo suspender la tarjeta roja que Balogun vio en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, apelando al artículo 27 de su Código Disciplinario, una decisión controvertida que ha sido cuestionada por la UEFA, entre otros.

Según informa el periódico The New York Times, la decisión se tomó tras una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, y que el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, ha tildado de “incomprensible”.

La Federación belga explica que “en su única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA diciendo que consideraba que su correspondencia constituía una apelación, que se había asignado un juez y que la RBFA solo tenía unas pocas horas para completar la apelación”, explica.

A continuación, defiende que “solo estaba buscando explicaciones legítimas” y acusa a la FIFA de “crear ella misma el recurso e inmediatamente garantizar que sería declarado inadmisible”, puesto que los propios reglamentos del organismo internacional dicen que un recurso solo será admisible “si primero se ha comunicado una decisión razonada al recurrente”.

Además, la Federación belga dice que la FIFA “eliminó deliberadamente la sección sobre la suspensión automática de jugadores” de su presentación compartida con Bélgica y Estados Unidos en la reunión de coordinación previa al partido, un documento que “sin embargo, había sido parte de todas las reuniones previas a cada uno de los cuatro partidos anteriores”.

“La RBFA cuestionó a la FIFA, tanto oralmente como por escrito, sobre las razones de este cambio y, de nuevo, no recibió ninguna respuesta”, afirma el fútbol belga.

“Independientemente del resultado deportivo de este partido, la RBFA está profundamente preocupada por el curso de los acontecimientos y seguirá peleando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de la ética, la competición justa y del fútbol en su conjunto”, zanja el comunicado.