Autoridades concretan expulsión de ciudadano colombiano requerido en su país: Ya cumplió condena en Chile

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la expulsión de un ciudadano colombiano que era requerido en su país y que ya había cumplido condena en Chile.

El individuo había sido condenado a cuatro años de prisión en territorio nacional por el delito de robo con violencia.

El subprefecto Francisco Quezada, de POLINT, detalló que “detectives del Departamento de Policía Internacional de la Policía e Investigaciones de Chile materializaron la expulsión del territorio nacional del ciudadano colombiano”.

El hombre mantenía una resolución de expulsión administrativa vigente dictada por el Servicio de Migraciones.

El extranjero es requerido en su país de origen, donde mantiene una orden de captura por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

“La medida fue ejecutada mediante un vuelo comercial con destino a la ciudad de Bogotá en coordinación con las autoridades de ese país, dando cumplimiento a la resolución del Servicio Nacional de Migraciones”, añadió el subprefecto.