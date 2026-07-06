Temblor de mediana intensidad se percibe en la zona central del país: Epicentro fue en Quintero

Pasado el mediodía de este lunes, se percibió un sismo en la zona central del país.

De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor fue a las 12:15 horas y registró una magnitud de 5.2.

Se situó a 33,7 kilómetros al noroeste de Quintero (Región de Valparaíso).

Su latitud fue de -32.59, tuvo una longitud de -71.81 y una profundidad de 26.5 km.

Hora Local: 2026/07/06 12:15:52, mag: 5.2, Lat: -32.59, Lon: -71.81, Prof: 26.5, Loc : 33.7 km al NO de Quintero — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 6, 2026

Minutos después, a las 12:18 horas, se reportó un segundo sismo que tuvo una magnitud de 4.6.

El movimiento telúrico se localizó a 27.57 kilómetros al noroeste de Quintero, con una latitud de -32.64, longitud de -71.77 y 28.23 km de profundidad.