Diputado Alessandri (UDI) apunta a la Contralora tras duro informe contra Steinert: “Ojo con Contraloría (…) algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones”

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó la situación de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, luego que Contraloría emitiera un duro informe contra su actuar como ministra, cargo en el que solo duró 69 días.

Esto, luego que el organismo determinara que Steinert actuó fuera de sus atribuciones cuando pidió un informe reservado a la PDI, en medio de la polémica salida de Consuelo Peña de la institución.

Sobre este punto, el diputado Alessandri -en conversación con Radio Duna– señaló que “yo creo que habría que mirar con detención lo que Contraloría está haciendo en ese dictamen. Está dando una opinión sobre una persona de confianza política”.

Del mismo modo, aseguró que “ayer tuve un Zoom con abogados expertos en estos temas y es algo que la Contraloría no había hecho en nuestro país”.

“Algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones. Que lo que hizo la ministra no constituiría conflicto de interés, no estaba hablando de algo que la beneficiara a ella“, añadió.

En esa misma línea, Alessandri aseguró que “por lo tanto, ojo con la Contraloría. Ha sido maravillosa en muchas cosas, nos permitió detectar el fraude de licencias médicas. Pero recordemos que el poder político está en los ciudadanos electos que es el Congreso y el Presidente de la República. El Presidente tiene, dentro de sus facultades, nombrar a los ministros”.