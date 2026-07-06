Sernac cifra en 177 los reclamos por concierto de BTS en Chile: Además oficiaron a DG Medios y a Ticketmaster

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) abordó la polémica situación con los conciertos de la banda coreana BTS, que tenía planeado presentarse en el Estadio Nacional.

Sin embargo, la controversia se produjo con el Gobierno luego que el Instituto Nacional del Deporte (IND) indicara que no autorizaba la realización del espectáculo por motivos técnicos.

Finalmente, este fin de semana, el Ministerio del Deporte -liderado por la ministra Natalia Duco– dio a conocer que, tras recibir una nueva propuesta técnica de DG Medios, abrió la puerta a la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional mientras se ejecute en base a la nueva presentación.

En este contexto, la directora regional del SERNAC, Angélica Solar, señaló que “en relación con el concierto de banda surcoreana BTS, hasta ahora en Sernac hemos recibido alrededor de 177 reclamos de parte de los consumidores”.

Respecto a las medidas que están adoptando, apuntó que “actualmente como servicio estamos monitoreando la situación. Y en ese contexto, hemos oficiado tanto a la productora DG Medios como a la ticketera Ticketmaster“.

Del mismo modo, acotó que “adicionalmente, hemos solicitado de manera preventiva información relativa a los eventuales planes de contingencia y resguardos financieros en favor de los consumidores, en caso de que las condiciones originalmente contratadas sufran modificaciones o el evento no pueda concretarse”.

Finalmente, la representante del Sernac sostuvo que “es importante recordar que ante cualquier cambio en las condiciones acordadas, reprogramación o eventual suspensión del espectáculo, los consumidores tienen el derecho básico a recibir información veraz y oportuna, asi como también a la devolución íntegra de todo lo pagado por el ticket, incluyendo el cargo por servicio”.