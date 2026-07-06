Exsubsecretario de Hacienda advierte “emergencia laboral” en Chile: “Uno de cada diez trabajadores no tiene trabajo hoy día”

El exsubsecretario de Hacienda, economista y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, advirtió que Chile enfrenta una situación de “emergencia laboral” ante el deterioro del mercado del trabajo y el aumento del desempleo.

En entrevista con CNN Chile Radio, el integrante de la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el Gobierno sostuvo que el escenario actual combina bajo crecimiento económico, cambios tecnológicos y problemas estructurales del mercado laboral.

“No creo que sea para nada extraño llamar que estamos en una situación de emergencia laboral hoy día”, afirmó.

“Uno de cada diez trabajadores no tiene trabajo”

Micco sostuvo que el nivel actual de desempleo golpea especialmente a las familias de menores ingresos y exige respuestas rápidas desde la política pública.

“Pensemos que uno de cada diez trabajadores no tiene trabajo hoy día, está buscando trabajo, y todos sabemos lo que es la angustia y lo que es el impacto económico de tener una persona cesante o desempleada en el hogar”, señaló.

El economista comparó la situación chilena con la de otros países de la OCDE, que tras la pandemia lograron recuperar con mayor fuerza sus niveles de empleo.

“Ellos se recuperaron y ahora tienen en promedio un desempleo más cercano al 6%. Nosotros nos hemos ido quedando pegados en este nivel de desempleo y en los últimos meses inclusive ha empezado a aumentar”, sostuvo.

Bajo crecimiento y rigideces laborales

El exsubsecretario explicó que la desaceleración económica ha amplificado problemas que el mercado laboral chileno arrastra desde hace años.

“Tenemos un mercado laboral que está sufriendo un cambio estructural por cambios tecnológicos, por un lado; un mercado laboral que tiene una serie de rigideces o desajustes que no le permiten ajustarse rápidamente para llegar al pleno empleo; y por otro lado una actividad económica a la baja”, planteó.

Micco afirmó que Chile tiene regulaciones laborales que deben actualizarse frente a un escenario marcado por mayor movilidad laboral, automatización e irrupción de la inteligencia artificial.

“Tenemos algunas regulaciones que son un poco del siglo pasado o antepasado inclusive”, dijo.

Entre los ámbitos a revisar mencionó la polifuncionalidad, la distribución de jornadas, la capacitación laboral y el funcionamiento de la franquicia Sence.

Costos laborales y salario mínimo

Consultado por el impacto de medidas como el alza del salario mínimo, nuevas cotizaciones y la reducción de la jornada laboral, Micco sostuvo que esos factores han incidido en los costos de contratación, aunque no explican por sí solos el deterioro del empleo.

“Desde mi punto de vista, no lo es todo, pero sí es algo que también suma a este aumento del desempleo”, afirmó.

En esa línea, advirtió que seguir aumentando el salario mínimo no parece adecuado en el escenario actual.

“La medida de seguir aumentando el salario mínimo no es la correcta en estos momentos”, señaló.

De todos modos, Micco recalcó que la discusión debe buscar equilibrios entre flexibilidad y seguridad laboral, sin caer en medidas que precaricen el empleo.

“Hay modificaciones que pueden ser situaciones de win-win”, sostuvo, al mencionar como ejemplo la polifuncionalidad bien regulada.