Jack Johnson vuelve a Chile en 2027: Fecha, venta de entradas y detalles del concierto

Es oficial: Jack Johnson volverá a Chile en 2027.

El músico hawaiano, conocido por canciones como “Better Together”, “Flake”, “Taylor” y “Sitting, Waiting, Wishing”, se presentará el próximo 10 de febrero, como parte de su gira “SURFILMUSIC”.

En esta nueva etapa, Johnson llegará acompañado por sus compañeros de banda Adam Topol, Merlo Podlewski y Zach Gill.

La gira toma su nombre de “SURFILMUSIC”, documental que revisa la evolución de Johnson desde sus primeros años como surfista y cineasta en la costa norte de Hawaii hasta su consolidación como músico de alcance internacional.

La película también aborda su trabajo en cintas de surf como “Thicker Than Water” y “The September Sessions”, estrenadas antes de su salto masivo a la música.

Además de sus clásicos, el concierto incorporará material vinculado a la banda sonora de “SURFILMUSIC”, compuesta por Jack Johnson junto al dúo Hermanos Gutiérrez.

El álbum fue lanzado a nivel mundial el 15 de mayo y combina música original del documental con registros ligados a los primeros años creativos del artista.

Fecha, entradas y preventa

El concierto de Jack Johnson en Chile se realizará el miércoles 10 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, en Santiago.

La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile comenzará el miércoles 8 de julio a las 12:00 horas a través de Puntoticket.

Esta etapa considera un 20% de descuento al pagar con tarjetas chilenas del banco en 3, 9 o 12 cuotas sin intereses, con un stock de 1.600 tickets con descuento y un máximo de seis entradas por cliente.

La venta general comenzará el viernes 10 de julio, también a las 12:00 horas, por el mismo sistema.