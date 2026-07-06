Portugal vs. España por el Mundial 2026: hora y dónde ver

Portugal y España se enfrentarán este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de la fase eliminatoria.
El duelo tendrá a dos potencias europeas buscando un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo, en una llave que también mira de cerca el partido entre Estados Unidos y Bélgica.
A qué hora juega Portugal vs. España por el Mundial 2026
El partido entre Portugal y España está programado para este lunes 6 de julio, a las 15:00 horas de Chile.
El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, en Arlington, Estados Unidos.
El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.
Dónde ver Portugal vs. España en vivo
El duelo entre Portugal y España será transmitido por Chilevisión a través de su señal abierta.
El partido también podrá seguirse gratis mediante la señal online de Chilevisión y la app MiCHV.
Cómo llegan Portugal y España al partido
España viene de vencer por 3-0 a Austria en la ronda de los 32 mejores, resultado que le permitió instalarse en octavos de final.
Portugal, en tanto, superó por 2-1 a Croacia en su cruce anterior y mantuvo viva su campaña mundialista.
Ahora, ambas selecciones protagonizarán un clásico europeo de eliminación directa, con el boleto a cuartos de final como premio.
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