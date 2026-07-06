Mundial 2026: La programación para este lunes 6 de julio

El Mundial 2026 continúa este lunes 6 de julio con dos nuevos partidos por los octavos de final de la Copa del Mundo.

La jornada tendrá como principal atractivo el cruce entre Portugal y España, un duelo europeo de alto impacto que definirá a uno de los clasificados a cuartos de final.

Más tarde será el turno de Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo, que enfrentará a Bélgica en busca de seguir con vida en la fase eliminatoria.

Qué partidos se juegan este lunes en el Mundial 2026

El primer encuentro del día será entre Portugal y España, programado para las 15:00 horas de Chile en el Dallas Stadium, en Arlington, Estados Unidos.

Luego, Estados Unidos y Bélgica se medirán a las 20:00 horas de Chile en el Seattle Stadium, en Seattle.

Ambos partidos corresponden a los octavos de final y se disputarán bajo formato de eliminación directa.

Programación del Mundial 2026 para hoy

15:00 horas: Portugal vs. España | Dallas Stadium, Arlington.

20:00 horas: Estados Unidos vs. Bélgica | Seattle Stadium, Seattle.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 este lunes

El partido entre Portugal y España será transmitido por Chilevisión, que llevará el encuentro por TV abierta y sus plataformas digitales.

El duelo entre Estados Unidos y Bélgica también forma parte de la programación televisiva de la jornada mundialista.

Los encuentros del Mundial 2026 se pueden seguir a través de la señal online de Chilevisión y la app MiCHV, según la disponibilidad de transmisión informada por el canal.

Qué equipos podrían avanzar a cuartos de final

Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán entre sí en los cuartos de final del Mundial 2026.

Es decir, el vencedor de Portugal vs. España jugará en la próxima ronda contra quien avance en el cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

La jornada llega después de una fecha marcada por resultados de alto impacto, como la eliminación de Brasil ante Noruega y la clasificación de Inglaterra tras vencer a México.