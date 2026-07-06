Meteorología emite alerta por lluvias de hasta 100 mm en tres regiones: revisa las zonas afectadas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma alta para zonas de tres regiones del país.

El fenómeno estará asociado a un sistema frontal y podría dejar hasta 100 milímetros de agua caída en un corto período de tiempo.

De acuerdo con Meteorología, las lluvias se registrarán entre la mañana del martes 7 y la mañana del miércoles 8 de julio.

Qué regiones serán afectadas por la alerta de lluvias

La alerta meteorológica afectará sectores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Uno de los puntos de atención es la presencia de isoterma cero alta, condición que implica precipitaciones líquidas en sectores donde habitualmente podría caer nieve.

Esto aumenta la preocupación por la cantidad de agua acumulada en un período acotado, especialmente en zonas de cordillera, precordillera y cordillera de la Costa.

Cuánta lluvia podría caer en La Araucanía

En la Región de La Araucanía, la DMC proyecta precipitaciones de entre 40 y 80 milímetros en el litoral y la cordillera de la Costa.

Para la precordillera, en tanto, se esperan entre 45 y 85 milímetros de agua caída.

La isoterma cero se ubicaría entre los 2.700 y 3.200 metros, de acuerdo con el pronóstico del organismo.

Cuánta lluvia podría caer en Los Ríos

En la Región de Los Ríos, los montos más altos podrían registrarse en la cordillera de la Costa y la precordillera, con acumulados de entre 60 y 100 milímetros.

Para el litoral se esperan entre 50 y 80 milímetros, mientras que en el valle los montos fluctuarían entre 55 y 90 milímetros.

En la cordillera, Meteorología estima precipitaciones de entre 60 y 90 milímetros. La isoterma cero se ubicaría entre los 2.600 y 3.000 metros.

Cuánta lluvia podría caer en Los Lagos

En la Región de Los Lagos, la alerta considera precipitaciones de entre 50 y 90 milímetros en el litoral.

En la cordillera de la Costa y la precordillera, los montos podrían llegar a entre 60 y 100 milímetros.

Para la cordillera se proyectan entre 60 y 95 milímetros, con isoterma cero entre los 2.600 y 3.000 metros.