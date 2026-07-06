ISP advierte riesgos a la salud por “reto” de redes sociales que mezcla consumo de alcohol con antigripales

El Instituto de Salud Pública (ISP) advirtió sobre riesgos de un tutorial de redes sociales que mezcla consumo de alcohol con antigripales.

Este “reto” consiste en consumir alcohol mezclado con medicamentos antigripales en polvo, o con cualquier otro remedio, a modo de broma. Sin embargo, realizar estas prácticas podría tener consecuencias para la salud de las personas.

La institución indicó que “los antigripales en polvo contienen, entre otros ingredientes, paracetamol, un medicamento que, si se utiliza en dosis superiores a las recomendadas, o de forma inadecuada, puede provocar daño hepático grave y otras complicaciones”.

En adultos sanos, por ejemplo, “el límite máximo recomendado de paracetamol es de 4 gramos diarios. El consumo de alcohol constituye por sí mismo un factor de riesgo para daño hepático, por lo que su combinación con paracetamol, incluso en el rango posológico habitual, incrementa significativamente la probabilidad de efectos tóxicos en el hígado”.

Debido a que estos medicamentos no necesitan receta para ser comercializados, hay mayor riesgo de uso indebido, especialmente en personas jóvenes, “quienes pueden verse influenciados por desafíos o contenidos virales en plataformas digitales”.

En ese sentido, el ISP llamó a la población a “no replicar este contenido, no experimentar con este tipo de prácticas e informarse sobre medicamentos a través de fuentes oficiales”.

“El uso de medicamentos debe realizarse siempre de acuerdo con las indicaciones autorizadas y de la forma recomendada, con el objetivo de resguardar la salud”, añadió la entidad.