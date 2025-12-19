Lago Chungará: extraen el 60% de aceite de soya derramada y experto advierte que tardaría 50 años la recuperación del lugar

A casi un mes desde que se produjo el derrame de aceite de soya en el Lago Chungará, los equipos desplegados, han logrado extraer el 60% del óleo que contaminó la zona. Experto y local del lugar entregó su visión del tiempo que tardaría en recuperar el cuerpo de agua del Parque Nacional Lauca, más detalles en la nota.

El pasado 21 de noviembre, se produjo el derrame de más de 20 toneladas de aceite de soya en el Lago Chungará, Parque Nacional Lauca, Región de Arica y Parinacota.

Hasta la fecha, los equipos desplegados en el sector han logrado extraer más de 12.000 litros del líquido que mantiene contaminado el sector.

En conversación con CNN Tiempo, Freddy-Sebastián Medina, Pdte. de Foro Indígena, especialista en gestión territorial respetuosa y local de la zona, explicó la importancia de cuidar estos bofedales y expresó su preocupación por todo lo que ha pasado en el sitio “ancestral y sagrado”.

El Lago Chungará es uno de los más altos del mundo. Cuenta con una superficie a 4.500 metros sobre el nivel del mar y está rodeado por diversas cumbres y nevadas, donde habitan y coexisten múltiples especies y ecosistemas.

Una gran variedad de fauna y flora que se ha visto afectada producto del derrame de aceite de soya, donde más de 50 aves murieron y las autoridades continúan evaluando el daño de otras especies endémicas.

Conaf, a su vez, el pasado 11 de diciembre, a través de un comunicado, anunció el retiro de parte del sedimento y la flora afectada para recomponer el lugar.

“Tenemos que pensar en todos los seres vivos, las diferentes especies y comunidades, todos están interconectados y el aceite al contaminar todo el bofedal, condiciona los factores físicos de todos los invertebrados y microorganismos que son parte del alimento de las aves”, explicó Medina.

El local, también enfocó su preocupación debido a que, la capa oleosa, impide el intercambio normal de oxígeno en el agua, por lo tanto, se genera un estrés respiratorio en especies endémicas y altera los sedimentos del lago.

Aún así, la situación no afecta solo a los seres que residen en el lugar, sino que también a los humanos.

“Nosotros como seres humanos y asentamientos indígenas, dependemos de los servicios ecosistémicos del Lago Chungará. Como comunidades tanto indígenas, Aymara y también Quechua, dependemos de estos lugares sagrados porque nos permite regular el cambio de temperatura entre el día y la noche, que es muy alto en sistemas andinos y altoandinos”, señaló Medina.

“Entonces todas las cosechas de alfalfa, también de tubérculos como la papa, que es endémico aquí, si hay mucha temperatura entre el día y la noche, la cosecha va a ser mermelada, y eso influye directamente en nuestra cosmovisión, pero también en nuestra capacidad para producir”, enfatizó el experto.

Es por esto que, los locatarios y agrupaciones del sector, expusieron la problemática al Consejo Regional de Arica y Parinacota, proponiendo declarar al Lago Chungará y el extenso territorio del Parque Nacional Lauca como una zona de catástrofe.

“Me parece que en eso no hay mucha claridad a nivel central del Ministerio de Medio Ambiente, ni tampoco en la Presidencia de la República. Yo creo que es fundamental que se pudiera declarar una zona de catástrofe o una emergencia roja, porque de esa manera podrían llegar recursos para avanzar en estas dos etapas que aún no han comenzado, que es el diagnóstico y luego la remediación”,

Recuperación total del lago que podría durar años, según detalló Medina, “A vista de lo que hemos podido observar y los efectos que ahora acciona Conaf, podrían tener de fragmentación del ecosistema, por remoción de las zonas de los sedimentos con aceite, esto podría tardar 50 años”, finalizó Freddy-Sebastián Medina, Pdte. de Foro Indígena, especialista en gestión territorial respetuosa.