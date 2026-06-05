Madonna se toma Times Square con un show sorpresa y estrena nuevo sencillo en vivo

La Reina del Pop eligió uno de los escenarios más icónicos del mundo para su regreso inesperado: Times Square, el mismo lugar donde, según cuenta la historia, llegó siendo veinteañera con solo $35 en el bolsillo, dispuesta a triunfar como bailarina.

Décadas después, Madonna convirtió ese rincón de Nueva York en el escenario de un show de seis canciones que marcó el debut en vivo de su nuevo sencillo ‘Love Sensation’, lanzado oficialmente esa misma noche.

Un set entre lo nuevo y lo nostálgico

El espectáculo arrancó con los dos primeros adelantos de su próximo disco: ‘I Feel So Free’ y ‘Bring Your Love’, su colaboración con Sabrina Carpenter. Luego llegó el estreno de ‘Love Sensation’, descrito como un himno electrónico con un coro eufórico.

Para cerrar, la artista recuperó tres temas de ‘Confessions On A Dance Floor’ (2005): ‘Get Together’, ‘I Love New York’ —ambas interpretadas completas por primera vez desde 2006— y el favorito del público, ‘Hung Up’.

El evento, organizado en colaboración con la aplicación de citas queer Grindr, coincidió con el Mes del Orgullo LGBTQIA+. ‘Confessions II’, su 15° álbum de estudio y secuela espiritual del disco de 2005, llega el 3 de julio.

Madonna se reunió para este proyecto con el productor Stuart Price, con quien trabajó en el álbum original, y cuyo primer contacto para este nuevo disco data de diciembre de 2024. Su último álbum, ‘Madame X’, es de 2019.