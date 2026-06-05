Dólar se dispara $20 tras sorpresivos resultados del mercado laboral estadounidense

Este viernes el dólar tuvo una sólida jornada frente al peso chileno, luego de que se disparara $20, lo que llevó al billete verde a romper con creces la barrera de los $900.

El alza de la divisa norteamericana estuvo marcada por las cifras de empleo en Estados Unidos correspondientes a mayo, las cuales superaron ampliamente las expectativas luego de que se crearan 172.000 empleos en comparación con los 105.000 que proyectaba el mercado.

Asimismo, la moderación del cobre le quitó el impulso al peso chileno. A principios de semana, el metal rojo cotizó en torno a los US$ 6,69 la libra, mientras que este viernes retrocedió hasta US$ 6,28.

En concreto, el dólar finalizó la sesión en $915, siendo una de las jornadas más volátiles de los últimos meses y llegando incluso a los $918 durante la mañana.

Reporte laboral de EE.UU. dispara expectativas de alza de tasas

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, señaló que la fluctuación del billete verde estuvo impulsada principalmente por el sólido reporte laboral de Estados Unidos: “Esto provocó un fuerte ajuste en las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal, aumentando las probabilidades de una subida de 25 puntos base hacia septiembre y fortaleciendo al dólar a nivel global”.

“Técnicamente, tras una subida tan agresiva, no sería extraño observar correcciones parciales durante el lunes, especialmente considerando que continúan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y que el propio Donald Trump señaló que podría alcanzarse algún tipo de acuerdo durante el fin de semana”, agregó.

IPC de mayo marcará la pauta de la próxima semana

En esa línea, remarcó que el próximo lunes se conocerá el IPC de mayo, dato que podría generar volatilidad adicional desde la apertura.

“El mercado volvió a incorporar la posibilidad de tasas más altas en Estados Unidos por más tiempo, escenario que favorece al dólar y que podría mantener al tipo de cambio operando sobre la zona de los $900”, explicó.

“La atención estará puesta en la capacidad del precio para consolidarse sobre este nivel y en la reacción de los inversionistas tras una jornada que quedará marcada como una de las alzas más fuertes e inesperadas que ha registrado el USD/CLP en bastante tiempo”, concluyó.