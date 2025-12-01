Julio Rojas, creador de “Caso 63”, sobre los viajeros en el tiempo: “Cada vez tengo menos certezas, así que jamás digo jamás”

En entrevista con CNN Íntimo, el guionista, director de televisión y escritor conversó sobre sus inicios en el mundo de la ciencia ficción, el éxito de "Caso 63" y lo que se viene para el futuro de la humanidad.

Julio Rojas Gutiérrez ha construido una de las trayectorias más interesantes de la narrativa audiovisual chilena contemporánea.

Odontólogo de profesión, descubrió que su verdadera vocación estaba en las historias: primero como lector, luego como guionista y finalmente como un autor de ciencia ficción con reconocimiento internacional.

Lee también: Marco Antonio de la Parra y el arte de permanecer: “Hoy no tengo el menor interés de morirme, no estoy con ganas, no me apetece”

A lo largo de su carrera, Rojas ha tejido un puente entre el cine, la televisión y el formato sonoro con gran versatilidad. Sus guiones para largometrajes como En la cama, La vida de los peces o La memoria del agua, entre otros, le han valido premios internacionales, pero no se detuvo ahí.

Su universo creativo dio un salto cuando comenzó a reimaginar la ficción, pero ahora desde el audio, llegando a crear Caso 63, una audioserie que se convirtió en fenómeno global, siendo traducida a varios idiomas y llegando a ser galardonada con el premio Ondas al mejor podcast de ficción.

“No esperaba su éxito. Lo escribí en una situación muy especial, estábamos en pandemia y cuando me piden que intente una historia para Spotify, pensé que quería hacer algo muy personal, que me gustara mucho, y eso eran los viajes en el tiempo y la ciencia ficción, y nunca pensé que pudiera escalar tanto”, cuenta Rojas en un nuevo capítulo CNN Íntimo.

Éxito, viajes en el tiempo y el futuro

¿Y si alguien del año 2062 viniera a advertirnos del colapso de la humanidad? Esa fue la inquietante premisa de Caso 63, audioserie que, contra todo pronóstico, terminó cruzando idiomas, mercados y fronteras. Lo que comenzó como una ficción local se transformó rápidamente en un fenómeno global del audio.

“Quería hacer algo muy personal (…). Nunca pensé que pudiera escalar tanto y me sorprendió. Fue una especie de cine negro porque de alguna manera a veces las historias dialogan con el espacio público y estamos viviendo un momento súper de ciencia ficción también, entonces algo pasó ahí”, comenta sobre su nacimiento.

Sobre qué cambió tras este éxito, afirma que “en lo personal nada, pero sí cosas domésticas: he tenido que viajar más y, por primera vez, gente que había escuchado mis obras me empezó a escribir, no para comentar sobre lo que había escrito, sino para contarme sus propias experiencias sobre alteraciones de la realidad“.

“Me escriben muchos viajeros en el tiempo, me escribe mucha gente que me comparte máquinas del tiempo en PDF, líneas de tiempo, que quiere tomarse un café conmigo porque viene un evento que tengo que saberlo. No solamente eso, sino que gente que dice que tiene problemas, que estamos en una simulación”, agrega.

Rojas dijo no juzgar “si es alguien que está mintiendo, que tiene una experiencia personal, algún trastorno de personalidad o que de verdad lo cree o que de verdad es así, porque no se puede descartar nada en este momento, pero sí intento no responder a esos correos de manera muy personal, sino de manera más receptiva”.

—¿Es posible que haya viajeros en el tiempo?

—La ciencia ficción es el predictor máximo del futuro. El futuro ha sido modelado por la ciencia ficción y después viene la ciencia, la técnica y luego lo solidifica la idea original. Tengo la sensación de que hay tres palabras prohibidas en la ciencia ficción, que son las palabras nunca, jamás y de ninguna manera.

“Entonces de ninguna manera puedo decir que esto no va a suceder, que no pueden haber viajeros en el tiempo en 500 años más, en 1000 años más, en 10 años más, porque todo va muy rápido. Entonces cada vez tengo menos certezas y, como tengo menos certezas, jamás digo la palabra jamás“, complementa.



—¿Cómo has tenido que prepararte para escribir ciencia ficción?

—Tenía una base de ciencia ficción muy clásica; los grandes autores clásicos me los leí una y otra vez (…). Me gustó mucho la ciencia ficción siempre; me gustaba estar suscrito a revistas científicas y, en un momento de la historia, la ciencia iba despegada de la realidad y ahora está muy pegada y empezó a pasar que ciertos papers y ciertos eventos están dialogando mucho con el tiempo presente y se convirtió en la realidad de ciencia ficción o ciencia pura.

—Los que nacieron o los que nacimos ahora, ¿podríamos llegar a elegir morirnos?

—Yo creo que va a ser un tema, el tema de que la muerte va a ser erradicada, el cáncer va a ser erradicado, las enfermedades como fenómenos casi anómalos del cuerpo van a ser erradicadas. El cuerpo no va a ser un problema como sí lo venía siendo (…). Viene una nueva biología, una nueva medicina, viene muy rápido todo.

-La comunicación entre sueños también la leí como en un mundo imposible, pero apareció algo por el estilo en una noticia que se estaba experimentando algo así.

—Sí, comunicación entre sueños, la posibilidad de leer tu actividad cerebral e interpretarlo, usar una inteligencia artificial para que eso que pensaste se solidifique en palabras o imágenes, pero no solo eso, sino la posibilidad también de que los sueños sean una especie de nueva capa de realidad, lo cual solamente estaba en el terreno místico desde hace bastante tiempo, pero ahora pareciera que puede haber una explicación diferente.

—Dejaste la odontología, pasaste a las letras y te fue bien desde un principio.

—Tuve suerte. Tuve suerte porque estaba con muy buenos directores y uno se tiene que siempre blindar con gente que sabe más que uno y eso es como la clave. La otra clave es que el trabajo del guionista es un trabajo colaborativo, entonces, nunca pensé en ir al set, ir a meterme, ir a decir ‘oye, esta palabra la cambiaste’.

Mira el programa completo