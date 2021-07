Continúa la expectación en torno a la carrera presidencial luego de que la senadora Yasna Provoste informara que este viernes va a hacer un anuncio importante en relación a una evental candidatura. En conversación con “Última Mirada”, Jorge Andrés Cash, abogado y ex presidente nacional de la juventud DC, sostuvo que “sin haber conversado con ella, me atrevería a decir que va a poner su nombre a disposición de la Junta Nacional directiva a efectos de ser la abanderada nuestra”. En ese sentido, aseguró que “nosotros tenemos un problema de reconocimiento de nuestros liderazgos y en este momento yo no quisiera dejar pasar un hecho que constituye un precedente que es muy complejo, que acá se produjo un veto por parte de dos partidos hermanos, aliados, respecto de nuestra opción, que era Ximena Rincón”. Además, complementó que la “falta de conducción partidaria explica por qué nuestros principales liderazgos terminan enterrados por el propio partido”. Por su parte, el analista internacional Raúl Sohr abordó la proclamación de Pedro Castillo como el nuevo presidente de Perú.