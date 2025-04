Jorge Alis y su amor por Chile: “Vine buscando algo que encontré en el primer momento; tranquilidad y paz”

En CNN Íntimo, el actor y comediante oriundo de Buenos Aires conversó sobre su llegada a Chile, su familia y recordó su paso por el Festival de Viña del Mar.

Jorge Alis ha logrado destacar en el mundo del entretenimiento gracias a su estilo único, que mezcla la ironía, la crítica social y el humor cotidiano.

Nacido en Argentina como Jorge Berlazzo, ha sabido conquistar al público con sus monólogos, donde aborda temas desde la política hasta las pequeñas observaciones de la vida diaria.

Saltó a la fama en Chile tras participar en el Festival de Viña del Mar, donde alcanzó un peak de sintonía. No obstante, su trayectoria comenzó mucho antes, hace más de veinte años.

Alis, que inició su carrera humorística en los 90, ha logrado mantenerse relevante en una escena en constante cambio, adaptándose y evolucionando, pero sin perder su esencia.

De Buenos Aires a Santiago

Jorge nació en 1967 en Buenos Aires y tres décadas después, en 1997, dejó todo y se mudó a Santiago. “Vivo en Chile hace muchísimos años, o no sé si muchísimos, pero la mitad de mi vida (…). Amo donde vivo y amo lo que hago”, cuenta a CNN Íntimo.

El humorista comienza hablando sobre su querido Cachafaz, un lugar donde el teatro, la música, el baile y la cultura confluyen. “Tengo este espacio hace 28 o 27 años. El que siga todavía vivo y que estemos arriba de este escenario, me arma toda una vida”.

“Vine a Chile buscando algo que encontré en el primer momento, que lo sentí, que no sabía si era eso, pero era una tranquilidad y una paz, más que la felicidad. Trataba de encontrar una paz que Chile me dio, Argentina me tenía con inquietud y estrés”, agrega.

Pero no todo fue fácil siempre para Jorge Alis en el Cachafaz, ya que enfrentó problemas como el terremoto, el estallido social y una quiebra, entre otros. “El quebrar fue como que nadie se entere, porque lo peor del fracaso es que se enteren los demás que fracasaste. No sé si el fracaso es tan duro como lo es el qué piensan los demás”.

“En un momento quebré y me llamaron para ir al Festival de Viña del Mar y dije que si porque no tenía otra posibilidad”, dice, y recuerda entre lágrimas los dilemas que tuvo respecto a si participar o no en el conocido certamen. “Fueron dos meses de tortura para decir que sí, volví a fumar, cosa que había dejado hace muchos años, y no dormía”.

“El panorama para mí era negro, oscuro y tremendo. Yo soy un tipo muy negativo, muy negativo, y pensaba ‘todo va a salir mal’”, recuerda, aunque, como ya es sabido, su presentación fue todo un éxito: “Me fue increíble y me cambió la vida, se me transforma todo, se transforma el reconocimiento al trabajo que yo había hecho. Chile me ordenó”.

“Me han bajado de muchos escenarios”

El también actor reflexiona sobre la a veces compleja realidad actual. “Me han bajado muchas veces de muchos escenarios por no querer decir lo que quería que dijeran ciertas personas que te contratan. Me han bajado de escenarios por haber mandado algo y que la gente responsable de ese escenario no lo había leído antes”, menciona.

“Me han bajado de escenarios donde fui a hacer una ayuda solidaria, como cuando hubo un incendio en Viña, fui a hacer un Movistar Arena y 2 minutos antes no me dejaron subir (…) por tal cosa que era una estupidez, pero que tenía que ver con este amarillismo de que si le das a la derecha, le das a la izquierda y no queda nada en el medio”, añade.

—Tú has contado muchas veces que has dejado de hacer varias cosas por centrarte en tu familia y eso no es lo común, ¿por qué es tan importante?

—Porque vengo de una generación donde los papás habían empezado a laburar mucho, me crio mi abuela, mi vieja laburaba mucho, mi viejo también y en algunos casos quizá uno se siente un poco abandonado en ese aspecto.

En este sentido, recalca la importancia de pasar tiempo de calidad con sus hijos. “Lo más lindo que puedo tener es yo haber sentido que le di a mis hijos el tiempo, el haber estado con ellos y una cosa que hago, que me encanta hacer con ellos, es que cocino, cocinamos juntos”.

