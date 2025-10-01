Programas completos conexión global

Israel interceptó y abordó barcos con ayuda humanitaria a Gaza en la que iba Greta Thumberg

Por CNN Chile

01.10.2025 / 20:14

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Israel interceptó y abordó una flotilla de barcos que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. La activista sueca Greta Thumberg era parte del centenar de personas que fue interceptada.

Además, gobierno de Estados Unidos cierra luego de que el Congreso no aprobara el presupuesto fiscal.

