Programas completos influyentes

Influyentes, capítulo 72: Isabel Allende

Por CNN Chile

28.09.2025 / 19:30

Conduce: Paula Escobar Chavarría.

En este especial de Influyentes, con Paula Escobar, conversamos en profundidad con Isabel Allende, Premio Nacional de Literatura 2010 y la escritora de habla hispana más leída del mundo, sobre el presente político del país y el resto del mundo, la situación en Estados Unidos, cómo ve el peligro de derivas autoritarias, entre otros temas. Además, nos cuenta sobre su más reciente trabajo, “Mi nombre es Emilia del Valle”.

DESTACAMOS

País ¿Tengo alergia o estoy resfriado? Experto te explica cómo identificar correctamente los síntomas clave

LO ÚLTIMO

País Dirección: La Moneda | El debate de la Ley de Presupuesto 2026 en medio de las presidenciales
Benjamín Netanyahu acepta plan de paz en Gaza propuesto por Donald Trump
Gobierno defiende Plan Nacional de Búsqueda tras caso de detenida desaparecida hallada en Argentina
Tolerancia Cero: Luis Eduardo Escobar, asesor económico de Jeannette Jara
El desastre de Rancagua para Nueva Caledonia: Estados Unidos les hizo 3 goles en 6 minutos y 7 en el primer tiempo
A ley multa por no votar y reforma al voto de extranjeros: Sanción llega a más de $100 mil