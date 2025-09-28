Influyentes, capítulo 72: Isabel Allende

Conduce: Paula Escobar Chavarría.

En este especial de Influyentes, con Paula Escobar, conversamos en profundidad con Isabel Allende, Premio Nacional de Literatura 2010 y la escritora de habla hispana más leída del mundo, sobre el presente político del país y el resto del mundo, la situación en Estados Unidos, cómo ve el peligro de derivas autoritarias, entre otros temas. Además, nos cuenta sobre su más reciente trabajo, “Mi nombre es Emilia del Valle”.