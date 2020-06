Las propuestas para dar solución a la falta de liquidez de las personas que no han podido trabajar durante la pandemia son variadas. Sin embargo, la que más controversia ha generado es la de un retiro parcial de los fondos individuales de las AFP. Al respecto, conversamos con el ex superintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, quien asegura que el 10% es una suma tan alta que las acciones y el mercado bursátil “sufrirían un tremendo colapso”. En su lugar, apunta a un problema de focalización. “Hay un segmento que no califica para ayudas sociales, pero tiene una situación vulnerable, que es entre el 60% y 90% de los más pobres. A ellos hay que darles una solución”, sentencia.