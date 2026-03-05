Estudio reveló pagos aumentados en permisos de circulación: En algunos casos los valores superan los $300 mil

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, hablamos con Cristián Cornejo, gerente de Producto y Operaciones de Autofact, sobre el estudio de la organización que reveló el mal cálculo en los cobros de permisos de circulación.

“Encontramos un problema estructural de Chile, que sucede que el Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando define el valor de tasasión de un vehículo, lo hace en base a su propia base de datos. Por el otro lado, cuando un vehículo nace y es inscrito en Chile, el Registro Civil lo hace con la factura y el modelo que aparece en la factura no necesariamente tiene el mismo detalle que requiere el SII”, explicó Cornejo.

Respecto a si las diferencias en los precios son significativas, señaló que “hay de todo, hay casos muy abruptos de valores por sobre $300 mil”.

“En un 35% de los casos las personas terminan pagando más permiso de circulación del que deberían”, acotó.

Revisa el programa completo aquí