Programas completos Agenda Económica

Estudio reveló pagos aumentados en permisos de circulación: En algunos casos los valores superan los $300 mil

Por CNN Chile

05.03.2026 / 08:55

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, hablamos con Cristián Cornejo, gerente de Producto y Operaciones de Autofact, sobre el estudio de la organización que reveló el mal cálculo en los cobros de permisos de circulación.

“Encontramos un problema estructural de Chile, que sucede que el Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando define el valor de tasasión de un vehículo, lo hace en base a su propia base de datos. Por el otro lado, cuando un vehículo nace y es inscrito en Chile, el Registro Civil lo hace con la factura y el modelo que aparece en la factura no necesariamente tiene el mismo detalle que requiere el SII”, explicó Cornejo.

Respecto a si las diferencias en los precios son significativas, señaló que “hay de todo, hay casos muy abruptos de valores por sobre $300 mil”.

“En un 35% de los casos las personas terminan pagando más permiso de circulación del que deberían”, acotó.

Revisa el programa completo aquí

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

Programas completos Estudio reveló pagos aumentados en permisos de circulación: En algunos casos los valores superan los $300 mil
Informe del Consejo Fiscal Autónomo apunta a "estrés fiscal" por errores reiterados durante gobierno de Boric
Irán e Israel lanzan nuevos ataques: Conflicto en Medio Oriente se extiende y entra en su sexto día
Los delincuentes que podrían quedar libres por proyecto impulsado por la oposición en el Senado: Desde "La Quintrala" hasta un acusado por sicariato
Accidente de tránsito en Ruta 5 Norte en Ovalle dejó una persona fallecida y múltiples heridas
EN VIVO | CNN Chile Radio: Jueves 5 de marzo de 2026