Estudio a la fuerza laboral de la gran minería chilena: ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos de la industria?

09.12.2025 / 09:24

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la oferta hostil por US$ 108.400 millones de Paramount para adquirir la totalidad de Warner Bros Discovery.

Además, analizamos el Memorándum de Entendimiento acordado entre Codelco y Glencore para aumentar la capacidad de fundición de cobre en Chile.

También dialogamos con Vladimir Glasinovic, director del Programa Eleva, Alianza CCM-Eleva, sobre un nuevo estudio respecto a la fuerza laboral de la gran minería chilena.

