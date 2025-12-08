Paramount eleva la presión y lanza oferta hostil de US$ 108.400 millones por Warner Bros Discovery

La propuesta supera la cifra puesta sobre la mesa por Netflix y busca frenar un acuerdo que ya había sido perfilado como la “jugada segura” por la dirección de Warner Bros. El proceso promete fuerte escrutinio antimonopolio en EE.UU.

Paramount Skydance anunció una oferta hostil por US$ 108.400 millones para adquirir la totalidad de Warner Bros Discovery (WBD), movimiento que desafía directamente el acuerdo que Netflix había logrado encaminar la semana pasada por los principales activos de la compañía.

La propuesta de Paramount asciende a US$ 30 por acción, cifra superior a la oferta de casi US$ 28 por papel presentada por Netflix para adquirir los estudios de televisión, cine y plataformas de streaming de WBD. El gigante del streaming había alcanzado un pacto valorado en US$ 72 mil millones en capital —US$ 82.700 millones considerando deuda— acompañado de una compensación de rescisión de US$ 5.800 millones.

No obstante, ese acuerdo enfrenta cuestionamientos internos y un probable escrutinio antimonopolio. Según Bloomberg, ejecutivos de Warner Bros calificaron la oferta de Netflix como una “jugada segura”, mientras desestimaban públicamente las propuestas previas de Paramount.

El conglomerado liderado por David Ellison —respaldado financieramente por su padre Larry Ellison, cofundador de Oracle— había realizado múltiples intentos desde septiembre para adquirir WBD y consolidar una potencia mediática capaz de competir con Netflix, Apple y otros gigantes tecnológicos.

Aunque Paramount sigue entre los estudios más relevantes de Hollywood, ha enfrentado un desempeño irregular en taquilla, con franquicias exitosas pero sin la consistencia de competidores como Disney, Universal o la propia Warner Bros.

Tras la oferta hostil, analistas de la industria apuntan a que Paramount es el comprador “más lógico”, debido a su capacidad financiera y sus vínculos cercanos con la actual administración de Donald Trump.

El presidente estadounidense declaró que la eventual fusión Netflix-WBD podría generar problemas de concentración de mercado y aseguró que tendrá “voz y voto” en el proceso. Además, congresistas de ambos partidos y sindicatos de Hollywood han cuestionado la operación por su posible impacto en el empleo y en los precios para los consumidores.

De concretarse la compra, la compañía combinada tendría un alto nivel de solapamiento en servicios de streaming. De acuerdo con Morningstar, sus ingresos podrían disminuir salvo que Netflix aumente sus tarifas o administre plataformas separadas, escenarios que los analistas no consideran probables.

El atractivo: propiedad intelectual premium

Para Netflix, el atractivo principal está en asegurar el control exclusivo del vasto catálogo de propiedad intelectual de WBD. Esto incluye franquicias de alcance global que fortalecerían su expansión en videojuegos, eventos en vivo y nuevos ecosistemas de consumo.

Ted Sarandos, coCEO de Netflix, ha señalado que la operación generaría valor “para consumidores, accionistas y talento”, y expresó confianza en el proceso regulatorio, pese a las crecientes objeciones.

La última palabra ahora está en manos del directorio de Warner Bros Discovery, que deberá evaluar si abre la puerta a la oferta hostil o mantiene el camino ya avanzado junto a Netflix.