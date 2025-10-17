Elecciones 2025: Así reaccionaron los candidatos tras el debut de la franja electoral l CNN Prime
Por CNN Chile
17.10.2025 / 22:32
Conduce: Ivo Goic.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Ivo Goic, revisamos las noticias más importantes de la jornada:
- El gobierno decretó duelo oficial para este viernes tras la muerte del capitán que piloteaba el helicóptero de la FACH que se accidentó ayer mientras cubría el trayecto entre Villa O’Higgins y Campos de Hielo Sur. La aeronave participaba en un operativo humanitario destinado a habitantes de zonas extremas. Los otros tres tripulantes heridos serán trasladados a Santiago.
- Con críticas al Gobierno, alusiones a la dictadura e incluso uso de inteligencia artificial, así comenzó la franja televisiva para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. En su primera emisión, Jeannette Jara y José Antonio Kast apostaron por hablar de seguridad, mientras que Evelyn Matthei enfatizó la unidad.
- En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro no quiere enfrentarse con su país y, por eso, ofreció recursos naturales para reducir la tensión entre ambas naciones. Según informes de medios de comunicación, la semana pasada, funcionarios venezolanos se acercaron al gobierno de Trump para proponer una participación dominante en el petróleo y otros recursos naturales de Venezuela.
