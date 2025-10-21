Cuentas de la luz: Transelec reconoce cobro en exceso por 100 millones de dólares
Por CNN Chile
21.10.2025 / 14:06
Conduce: Nicolás Paut.
En una nueva edición de Agenda Económica PM, junto con Nicolás Paut, abordamos una nueva arista al error de cálculo en las cuentas de la luz, luego de que este lunes la empresa Transelec, la mayor en el rubo, reconociera un cobro en exceso por US$ 100 millones, hecho que asegura fue informado oportunamente a la autoridad.
Además, conversamos sobre el estudio realizado por la Fundación Carlos Vial Espantoso, el que reveló la evolución de la forma de trabajar en Chile.
