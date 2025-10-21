Programas completos Agenda Económica

Cuentas de la luz: Transelec reconoce cobro en exceso por 100 millones de dólares

Por CNN Chile

21.10.2025 / 14:06

Conduce: Nicolás Paut.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, junto con Nicolás Paut, abordamos una nueva arista al error de cálculo en las cuentas de la luz, luego de que este lunes la empresa Transelec, la mayor en el rubo, reconociera un cobro en exceso por US$ 100 millones, hecho que asegura fue informado oportunamente a la autoridad.

Además, conversamos sobre el estudio realizado por la Fundación Carlos Vial Espantoso, el que reveló la evolución de la forma de trabajar en Chile.

Revisa el programa completo en el video.

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

País Previo a Halloween: Sumarios y retiro de disfraces en locales de la Región Metropolitana por incumplimiento sanitario
Jara en CNN Deportes: “Queremos que Chile siga creciendo a nivel internacional como buen anfitrión en materia deportiva”
Mundial de Ciclismo Pista Tissot UCI Chile 2025: Conoce al Team Chile y los campeones olímpicos que asistirán al evento
Uno tenía 20 causas penales y reincidencias: El prontuario de los imputados por muerte de niño en Recoleta
OpenAI competirá con Google: Lanza navegador que permite usar la IA de ChatGPT en la web
Rusowsky en Chile: Quién es el artista español que debutará con show sold out