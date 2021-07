La crisis política y social en Haití se agudizó este miércoles tras el magnicidio del presidente Jovenel Moise. El mandatario fue asesinado en su hogar y la comunidad internacional reaccionó inmediatamente al terrible suceso. Expertos internacionales indican que la crisis lleva más de 70 años en el país. Aún así, las protestas más álgidas, recientemente, comenzaron en 2018. ¿Cuáles son las claves para entender el conflicto? Jorge Heine, diplomático y autor de Fixing Haiti: MINUSTAH and Beyond; el Dr. Jorge Gatica, académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe); el General (r) Jorge Peña, ex comandante de la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití; Juan Gabriel Valdés, ex Canciller y ex Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití; y Consuelo Alzamora, chilena que vive hace nueve años en Haití, directora y fundadora de la Fundación Tous Ensemble, analizaron y reflexionaron sobre la situación que atraviesa el país y los desafíos que vienen tras el asesinado del presidente.