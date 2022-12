Stephany Griffith-Jones, nacida como Stepanka Novy Kafka, tiene una historia de vida digna de estar en un libro. Es sobrina nieta de Franz Kafka, nació en Praga en 1947 y solo un año después su familia emigró a Chile en busca de nuevas oportunidades.

Estudió en el Santiago College para luego tener un paso por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, todos espacios en los que confiesa haber vivido gratas experiencias. “Tengo super buenos recuerdos, fue como una época dorada“, cuenta.

Por años vivió en Reino Unido, donde desarrolló una exitosa carrera como economista. Sin embargo, decidió retornar a Chile este año luego de que el ex presidente Sebastián Piñera la nominara para integrar el Consejo del Banco Central, lo cual fue ratificado por el Congreso de forma unánime.

Esta no era su primera vez en el ente, ya que sus inicios fueron precisamente ahí. “Ha sido muy emocionante volver al lugar donde comencé a trabajar hace tanto tiempo (…) Llegar como consejera fue muy lindo, emotivo y estoy muy honrada de que me hayan nombrado”, señala en conversación con CNN Íntimo.

La experta reconoce que dejar Gran Bretaña “fue una decisión difícil porque tengo mi casa, marido, dos hijos, un nieto y además una carrera bien establecida”. “Sin embargo, era muy difícil rechazarlo porque era una oportunidad de servir a mi país y una experiencia profesionalmente muy interesante”.

Nuevos aires

Los intereses de Griffith-Jones también incluyen aspectos más políticos. En 2021, para las elecciones presidenciales en Chile, fue asesora económica del programa del entonces candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“Participé con bastante profundidad en la discusión del programa y luego se fueron integrando Roberto Zahler, Ricardo Ffrench-Davis, Andrea Repetto y tuvimos la oportunidad de revisar el programa y hacer sugerencias. Una cosa que me gustó mucho es la flexibilidad que tenían, la disponibilidad de escuchar los comentarios y las sugerencias, e incorporarlos, pero lo que me atrajo más del programa era esto de ser una izquierda moderna, muy verde, feminista, igualitaria y democrática“, señala.

—¿Cómo ha visto estos seis meses de este gobierno?

—Han hecho un buen esfuerzo y creo que el ministro de Hacienda ha tenido una labor excelente. Son tiempos difíciles a nivel internacional también y además venía un proceso de expansión excesiva de la demanda que se produjo el año pasado con los retiros y los IFES excesivos y no bien focalizados, pero fuera de eso ha habido un buen manejo macroeconómico.

—¿Ha sido un buen aliado del Banco Central, que tiene esta tarea de mantener la inflación a raya, el hecho de que el gasto fiscal se mantenga contenido?

—Sí, es muy importante el hecho que estemos coordinados porque nosotros hemos estado subiendo las tasas y apretando la política monetaria en el combate contra la inflación, pero trabajando muy en conjunto con las medidas de política fiscal que ha tomado el Gobierno, que han sido excelentes, han tenido logros importantes en reducir el gasto público y también el déficit fiscal.

En medio de este contexto, la economista afirma que en el Banco Central están “muy preocupados con la posibilidad de que haya un nuevo retiro (de fondos previsionales). Ahora también se está hablando de un crédito y yo creo que eso sería muy negativo, nos atrasaría mucho en la lucha contra la inflación y sería negativo en ese sentido también para las personas y las empresas”.

—¿Cómo ha visto Chile este último tiempo?

—Da mucho gusto lo que ha mejorado Chile. Claro que en la última década el crecimiento ha sido mucho más lento y yo estimo que ese es uno de los orígenes del descontento.

—¿Entiende ese descontento que desembocó en un estallido social?

—Fue una sorpresa, pero creo que se debió a la mala distribución del ingreso, que era como uno de los flancos débiles que tenía el desarrollo chileno (…). Esto había mejorado un poco en democracia, pero se deterioró mucho en la dictadura y había una creciente percepción de esa desigualdad y eso creo que fue el origen. También contribuyó el hecho de que el crecimiento disminuyó, porque cuando hay mucho crecimiento las desigualdades es como que importaran menos.

—¿Cuál es nuestro problema para generar más crecimiento económico?

—Tenemos que diversificar las exportaciones, aumentar la productividad, la inversión y la innovación, cosas que no se han hecho. Debemos tener una estrategia industrial moderna en el sentido de innovar más, ser más productivos y, en ese sentido, yo creo que Chile se ha quedado un poco estancado.

—Usted es la tercera mujer en llegar al consejo del Banco Central, ¿cómo se ha llevado con la presidenta, que tienen distintas posiciones políticas, pero trabajan todos juntos en el consejo?

—Ella es una persona muy encantadora, sensible, somos bastante amigas y cada vez más. Tenemos ideas políticas distintas, pero lo que pasa es que mucho del trabajo que hacemos es técnico, entonces las diferencias entre nosotras no son tanto políticas, sino que pensando en cuál es la mejor manera en que podemos conducir la política monetaria, influenciar la estabilidad financiera y en eso uno puede estar de acuerdo con una persona con la que no está necesariamente de acuerdo en política.

—Hoy hay un impulso a las mujeres en cargos de poder, ¿qué pasa en el Banco Central?

—Estamos tratando de mejorar a nivel de staff, porque ahora en los cargos altos hay bastantes mujeres y eso es bueno, pero hay todo un esfuerzo adicional que estamos siempre evaluando respecto a cómo podemos mejorar eso y cómo estimular la participación de mujeres, por ejemplo, en las carreras de economía.

—Usted fue la primera mujer latinoamericana en doctorarse en Economía en la Universidad de Cambridge, ¿cree que en Chile debiera estar regulada por ley la inclusión de las mujeres?

—Para mí las cuotas (de género) ayudan, pero también hay que cuidar la calidad, ya que no se puede introducir un sesgo que sea tan fuerte para que lleguen mujeres que no sean tan capaces. Lo importante es que en igualdad de condiciones realmente se prefiera a mujeres.