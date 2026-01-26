Alejandro “Mono” González sobre haber sido elegido Premio Nacional: “A muchos no les gustó, especialmente a los de la academia”

En conversación con CNN Íntimo, el destacado muralista hizo un repaso sobre su historia, logros y motivaciones. "El muralismo tiene que ver con memoria, con testimonio", sostuvo.

Alejandro “Mono” González nació en Curicó (Región del Maule) en 1947 y desde muy joven su vida quedó ligada al arte y a los espacios públicos.

Proveniente de una familia obrera y campesina, su formación temprana estuvo marcada por la Escuela Experimental Artística de Santiago, donde comenzó a especializarse en pintura y a desarrollar un fuerte interés por el muralismo.

A través de la pintura, participó en la difusión del programa de la Unidad Popular, consolidando un estilo visual conectado con las luchas populares. En paralelo, estudió Diseño Teatral, aprendiendo sobre escenografía y el trabajo visual para las artes escénicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manu Manuto (@manulanda2.0)



Tras el golpe de Estado, debió vivir en la clandestinidad y desempeñarse en distintos oficios, incluyendo labores como escenógrafo y tramoyista en el Teatro Municipal de Santiago, además de participar en producciones audiovisuales y en la histórica campaña del No.

“El muralismo es ocupar los muros de los espacios públicos como soporte, entonces se produce un diálogo, una iconografía, una textura que va haciendo como una bitácora del día a día de lo que es esta sociedad, o lo que pensamos, soñamos, queremos, denunciamos o recordamos. Tiene que ver con memoria, con testimonio“, cuenta a CNN Íntimo.

“Todavía no soy muy bueno para pintar”

A lo largo de casi seis décadas, el trabajo de González ha dejado huella tanto en Chile como en el extranjero, transformándose en un referente para diversas generaciones de artistas. Pese a ello, confiesa que “hasta el día de hoy creo que todavía no soy muy bueno para pintar. Cuando era pequeño, por lo general decían: ‘No, que tu hermano te haga los dibujos'”.

Sobre el muralismo chileno, sostuvo que, “a diferencia de México, con (Diego) Rivera y (José Clemente) Orozco, que viene de arriba para abajo, desde la institucionalidad, o sea, fue el Estado quien facilitó a estos artistas para que ocuparan esos espacios públicos, acá empezamos desde la calle a pintar (…). Esto se fue desarrollando en la calle“.

¡Alejandro “Mono” González es el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025! 🎨 A través de su arte, ha mantenido viva la tradición del muralismo como una herramienta de expresión y transformación social. pic.twitter.com/Ozi0g48eTd — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 8, 2025



Respecto a la Brigada Ramona Parra, de la que fue uno de sus fundadores, el muralista recordó: “Fui el encargado artístico, que es como director de arte, del 70 al 73 y del 73 en adelante me dediqué a vivir en la clandestinidad, pero para trabajar en los espacios de cultura y propaganda antidictadura”, dijo, reflexionando también sobre lo complejo de los inicios.

“Mono” González ha recibido diversas distinciones que reflejan la relevancia de su trabajo. En 2025, fue distinguido con el Premio Nacional de Artes Plásticas, uno de los máximos reconocimientos que entrega el Estado de Chile a la obra de artistas debido a “su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo del saber y las artes”.

Al respecto, afirmó que “hay académicos que están muy en contra de que yo hubiera tenido este premio. Este premio es un premio que a muchos no les gusta, especialmente a los de la academia, pero sé que, por ejemplo, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago y otras universidades apoyaron este premio”.

“Cuando digo que este premio no es del mono, es que es de todas estas personas a las que les ha tocado esta vida (…) Es un reconocimiento a una cultura y un arte histórico que se lleva por muchos años en los territorios, en poblaciones, en Chile en general, pero también en Latinoamérica. De alguna manera, es una expresión cultural que viene desde los territorios, de abajo para arriba”, reflexiona sobre este galardón que consolida una carrera de casi seis décadas dedicada al arte público, la memoria y la resistencia.

Mira la entrevista completa a Alejandro “Mono” González