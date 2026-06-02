Rector de Trewhela’s School participa en Encuentro de Directores por Chile junto a líderes educativos del país

Más de 1.200 líderes educativos de distintas regiones participaron en el Encuentro de Directores por Chile, iniciativa que buscó recoger experiencias y desafíos de las comunidades escolares para avanzar en una hoja de ruta enfocada en aprendizajes, liderazgo pedagógico y desarrollo educativo.

La instancia reunió a representantes de diversos establecimientos y dependencias del sistema escolar chileno, en una jornada de diálogo, análisis y rendición de cuentas respecto a los principales temas que hoy impactan a las comunidades educativas.

Entre los invitados estuvo Roberto Bravo, rector de Trewhela’s School y encargado de sus dos sedes, quien fue uno de los pocos representantes de colegios particulares pagados convocados al encuentro.

La actividad fue liderada por la ministra de Educación, María Paz Arzola, y contó además con la participación de José Antonio Kast, quienes destacaron la importancia de fortalecer el liderazgo pedagógico y construir una agenda nacional que permita responder a las urgencias educativas del país.

Durante la jornada, uno de los temas que generó mayor consenso entre los asistentes fue la sobrecarga administrativa que enfrentan actualmente los equipos directivos y las comunidades escolares.

“Se trató de un espacio para conocer los resultados de los distintos espacios de conversación realizados durante el año, donde se destacó como una de las principales problemáticas la sobrecarga administrativa y la excesiva fiscalización de diversos organismos, como la Superintendencia, que de una u otra manera terminan quitando foco al trabajo de los líderes de cada comunidad escolar”, señaló Bravo.

Asimismo, el rector destacó el valor de reunir miradas diversas del sistema educativo.

“Es vital contar con la visión de las distintas dependencias del sector escolar, sobre todo porque muchas de las problemáticas se repiten. Hoy lo que más nos convoca es la colaboración y la creación de redes; todos podemos y debemos aportar”, agregó.

Como parte de las proyecciones de esta iniciativa, se anunció además la conformación de un consejo asesor integrado por directores y líderes educativos de distintas instituciones, quienes trabajarán de manera cercana con el Ministerio de Educación para aportar propuestas y acompañar el desarrollo de futuras políticas públicas en materia educativa.