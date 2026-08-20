Planificar también es cuidar: Parque del Recuerdo impulsa la compra anticipada de sepultación y cremación

A través de su campaña Venta Futura, Parque del Recuerdo busca promover decisiones informadas y tomadas con tranquilidad, permitiendo que las personas definan anticipadamente la forma en que desean ser despedidas y evitando que sus familias deban resolverlo en un momento difícil.

Hablar sobre la muerte continúa siendo una conversación compleja para muchas familias. Sin embargo, tomar decisiones con anticipación puede entregar claridad, disminuir la incertidumbre y evitar que las familias deban escoger apresuradamente durante una situación de pérdida.

Con el propósito de abrir esta conversación, Parque del Recuerdo impulsa su campaña Venta Futura, una iniciativa que permite planificar una sepultación o cremación, conocer las alternativas disponibles y elegir una solución acorde con las necesidades de cada familia.

La campaña se desarrolla bajo la idea de que planificar también es una forma de cuidar. Comprar anticipadamente permite tomar una decisión importante con tiempo y calma, evitando que esta responsabilidad recaiga sobre los familiares durante un momento emocionalmente difícil.

Desde Parque del Recuerdo explican que anticiparse no significa restarle sensibilidad a la despedida, sino expresar con claridad una decisión personal y facilitar el proceso futuro para quienes forman parte del entorno familiar.

Sepultación o cremación: dos formas de recordar

La planificación anticipada considera alternativas de sepultación, cremación y descanso de cenizas. Todas permiten realizar una despedida respetuosa y significativa, pero responden a distintas maneras de conservar el recuerdo y mantener el vínculo con quien parte.

La sepultación ofrece un lugar físico y permanente al cual regresar. Para muchas familias, este espacio permite llevar flores, reunirse en fechas importantes o contar con un punto concreto donde recordar.

La cremación, en cambio, entrega mayor flexibilidad para definir el destino final de las cenizas. Estas pueden conservarse en el hogar, ubicarse en jardines cinerarios o columbarios, integrarse a una sepultura familiar o descansar en un espacio especialmente preparado para la memoria y el encuentro.

La campaña también contempla soluciones para distintas configuraciones familiares, con alternativas de tres, cuatro, cinco y seis espacios. Entre ellas se encuentra Familia Unida, una opción que permite combinar sepultación y descanso de cenizas en un mismo lugar, respetando las decisiones personales de cada integrante.

Decidir con información y acompañamiento

Elegir anticipadamente permite comparar opciones, conversar en familia y resolver dudas sin la presión de una necesidad inmediata. También ayuda a dejar expresadas las preferencias personales y a disminuir las posibles diferencias que pueden surgir cuando no existe claridad sobre cómo proceder.

Parque del Recuerdo acompaña este proceso mediante orientación sobre las alternativas disponibles, apoyo en los trámites y coordinación integral de la despedida. Tanto la sepultación como la cremación permiten realizar velatorios, ceremonias religiosas o laicas y homenajes personalizados.

La campaña Venta Futura se encuentra disponible en los parques Américo Vespucio, en Huechuraba; Cordillera, en Puente Alto; y Padre Hurtado, en Peñaflor. Las personas interesadas pueden solicitar información y recibir orientación sin compromiso.

Con esta iniciativa, Parque del Recuerdo busca promover una conversación responsable sobre la planificación familiar y reforzar una idea central: anticiparse también puede ser una manera concreta de entregar tranquilidad a quienes más queremos.