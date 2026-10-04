Alcaldesa Javiera Reyes cuestiona Plan Escudo de Barrio: “No nos alcanza” para enfrentar zonas complejas de Lo Espejo

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), afirmó que en su comuna no ha recibido recursos para continuar con la recuperación de espacios públicos vinculados al combate contra el crimen organizado y criticó el Plan Escudo de Barrio, argumentando que no es suficiente para abordar las zonas con mayores índices de inseguridad.

En conversación con Mesa Central, la jefa comunal recordó la eliminación de los narco-mausoleos y otras intervenciones que se han realizado en su comuna, que han sido financiadas con recursos del Ministerio del Interior.

“Esos recursos han sido fuertemente afectados. En la Región Metropolitana hay muchísimas comunas, incluyendo la comuna de Lo Espejo, que hemos recibido 0 pesos, ya no hay”, señaló.

Reyes apuntó que el problema debe ser abordado junto a otras medidas de seguridad y comentó que junto a otros alcaldes solicitaron acciones al Ejecutivo, entre ellas reuniones con las autoridades de los ministerios del Interior y de Seguridad para revisar el acceso a fondos destinados a estas acciones.

“No nos alcanza solamente con el Plan Escudo de Barrio, que aparte son 50 barrios del país, que no es tanto, sino que los otros barrios, que son los lugares complejos que nosotros tuvimos, necesitan otro tipo de intervenciones más permanentes”, argumentó.

La líder comunal sostuvo que Lo Espejo tiene integrado un sector en este plan, pero dijo que no corresponde a ninguno de los barrios que han sufrido episodios de violencia estas últimas semanas.

Además, Reyes puso foco en los recursos económicos que manejan las organizaciones criminales y llamó a avanzar en la persecución de su patrimonio.

“Creo que también respecto al patrimonio, a la ruta del patrimonio, levantamiento del secreto bancario, toman un papel fundamental a la hora de hacer contención a estas olas de crimen organizado que sin duda se mueven por el dinero”, afirmó.